Çakıcı: TKP gibi güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıya ihtiyaç vardır

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülke insanının zamlar ve dövizin önlenemeyen yükselişi sonrasında çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Kıbrıs Türk halkının TKP gibi güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıya ihtiyacı vardır. Bugün ki kavga ekmeğimizi kurtarma kavgasıdır. Ülke kaynakları ancak bu kararlı ekonomik önlemlerle kurtarılabilir" dedi.

Güzelyurt Açık Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çakıcı, çalışan esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Parti’den verilen bilgiye göre, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi, MYK üyesi Zuhal Koreli, Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip ve diğer partililer, “25 Adımda Kurtuluş Manifestosu” isimli kitapçığı esnaf ve vatandaşlara dağıtarak, TKP'nin programı hakkında bilgiler verdi.

Güzelyurt halkı ve esnafının tüm ülkede yaşanan ekonomik krizi diğer ilçelere oranla çok daha ağır olarak hissettiklerini vurgulayan Çakıcı, "Ülke genelinde bir ekonomik kalkınma planına ve kaynağa ihtiyaç vardır. Özellikle Güzelyurt bölgesinin daha çok yatırım ve kaynağa ihtiyacı olduğu gün gibi ortadadır" dedi.

İnsanların alım gücünün gün geçtikçe daha çok düştüğüne vurgu yapan Çakıcı şöyle konuştu:

“Şimdiki siyasi partiler ve temsilcileri koltuk ve makam peşindedir. Yapılması gereken ciddi icraatlardan korkak siyasiler yüzünden söz edilmiyor. Ciddi ekonomik bir kararlılığa ihtiyaç vardır. Bakınız bu hükümetler çeşitli korkuları nedeniyle kaçak sanal betlerden göz yumulduğu için vergi alınamıyor. Vergi reformu yapılmadığı için vergisini yüzde 0 ödeyen büyük şirketler var. Ödemesi gereken büyük şirketler dışında biz ezilen kesimler hepimiz ödüyoruz. Hepsi bitti halka vergileri artırma yoluna gitmeye çıkarıyorlar. Tarım Reformu hayata geçirilmediği için büyük birkaç tarım çiftçisi milyonlara varan destekler alıyor ancak küçük orta çiftçiler destekleri ise onları batıracak kadar çok düşüktür. Faiz Yasası hazırlanmadığı için banka sahipleri zenginleşirken insanlar mazbata mağduru oluyor. İnsanlarımız yüksek faizler altında döviz krizinin de etkisiyle daha çok eziliyorlar. Ayrıca döviz çok yükseldiği için insanlar ev, araba ve diğer taksitlerini ödeyemiyorlar. Hükümetse seçim dönemini kurtarmak için dövizle kiraları 3 aylığına sabitlemeye çalıştı. Korkak bir şekilde ben bu sterlini 12 ye sabitledim diyemedi. Bunu yapmazsak hepimiz batacağız. Uzun vadede de stabil para birimine Euro’ya geçmek gerekir. Bunları değiştirecek düzeltecek bir acil önlem planına ihtiyaç olduğu gerçeği ortada durmaktadır. Kıbrıs Türk halkının TKP gibi güçlü, kararlı ve cesur siyasi bir yapıyla bunları başarması gerekir"

Çakıcı, TKP'nin Kıbrıs Türk halkının kalan son alternatifi, denenmeyen tek parti olduğunu belirterek, "TKP güçlü ve yenilikçi vizyonu ve projeleriyle Kıbrıs Türk halkının hayatını refah seviyesini yükseltmek için projelerini kararlı bir şekilde hayata geçirecektir. Bunun için hep birlikte mücadele etmenin yollarını bulmalıyız. Kıbrıs Türk halkı artık ayağa kalkmalı ve yarın artık bugün diyerek, yurdumuzu bu kötü düzenden kurtarmalıyız. Bilinmelidir ki, biz TKP'liler olarak yurdumuzdan vazgeçmeyeceğiz ve mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.