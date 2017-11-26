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Çakıcı: “TKP Yeni Güçler seçimlerde kilit parti olacak”

TKP - YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, partisinin 7 Ocak Erken Seçimi sonrasında kilit parti olacağını ve hükümeti belirleyeceğini savundu.

26 Kasım 2017 Pazar 15:40
Çakıcı: “TKP Yeni Güçler seçimlerde kilit parti olacak”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, partisinin 7 Ocak Erken Seçimi sonrasında kilit parti olacağını ve hükümeti belirleyeceğini savundu.

Çakıcı seçimle ilgili yazılı açıklamasında, TKP Yeni Güçler olarak bu seçimin olacağını ön gördüklerini ve tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirtti. 

Milletvekili adaylarının tam Kıbrıs Türk Halkını temsil eden bir profilleri olduğunu söyleyen Çakıcı, “27 yaşında genç kadın aday da var, tecrübeli adaylarımız da var. İçinde çiftçi, mimar, öğretim görevlisi, doktor, avukat, mühendis, hemşire, emlakçı, esnaf, iş insanı vb. birçok alandan insanımız var. Biz sadece doktorların ya da akademisyenlerin oluşturduğu bir parti değil tüm meslek gruplarını içinde barındıran bir partidir” dedi.

TKP Yeni Güçler’in milletvekili adayları içinde 16 kadın adayı olduğunu söyleyen Çakıcı, “Milletvekillerimiz içinde Kıbrıslılar olduğu gibi, içinde Karadenizlisi de var, Doğu kökenlisi de var. Kıbrıs Türk halkının tüm renklerini içinde barındıran bir parti konumundayız. Sloganımız değişim ve kurtuluştur. Bu rüşvet, soygun, hırsızlık düzeninden kurtulacağız. Bilimin öncelikli olduğu, hukukun üstün kılındığı eşit ve adil bir yaşam standardına geçeceğiz.” dedi.

Çakıcı, şöyle devam etti:

“Arkamızda hiçbir büyük güç, hiçbir büyük sponsor şirket yoktur. Sadece öz kaynakları kendi üyelerinden almış olduğu aidatlardan oluşmaktadır. Bizden daha zengin partiler var. Hükümet oldukları dönemlerde parti kaynaklarını ve parti yöneticilerini zenginleştiren partiler oldu. Bu seçim eşit şartlarda yarışın yapılacağı bir seçim olmadığını da biliyoruz"

Çakıcı, “Kıbrıs Türk Halkının kaderi bu değildir. Bu düzen değişmeli ve bu statüko partilerden halkımız kurtulmalıdır. Değişim Kurtuluştur. Halkımız elinde bulundurduğu gücün farkında olmalı ve kötü gidişe artık dur demelidir. Bu değişimi de gerçekleştirecek tek parti TKP Yeni Güçler’dir" ifadelerini kullandı.

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