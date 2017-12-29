Çakıcı: "TKP-YG'nin adayı ABD Elçiliği'nde sorgulandı"

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in seçimlerde kaybetmesi, kazanmaması için kimlerin ne oyunlar oynadıklarını bildiklerini kaydederek, son günlerde partiye karşı yapılan karartma politikalarına bir yenisinin eklendiğini söyledi. Çakıcı, Amerikan Büyükelçiliği’nin TKP Yeni Güçler Milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde Girne Bölgesinden 6.sırada Milletvekili adayı olan Hüseyin Hakansoy’un ABD Elçilik Binasında 5 CIA ajanı tarafından sorgulandığını, sorgusunda neden TKP Yeni Güçler’den Milletvekili aday olmak istediğini, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu ve Çakıcı’dan ne kadar para aldığı ile ilgili sorulara maruz kaldığını dile getirdi.

ABD Elçiliği tarafından, TKP Yeni Güçler Milletvekili adayı olan Hakansoy’un adaylıktan çekilmesini, ayrıca üyesi olduğu TKP Yeni Güçler’den istifa etmesi istenildiğini, aksi halde işine son verileceğinin tehdidinde bulunulduğunu söyleyen Çakıcı, Hakansoy’un bu durum karşısında işini kaybetmemek için adaylıktan çekilmek zorunda bırakıldığını söyledi. İnsanların işini kaybetmemesi için bugüne kadar sustuklarını ve Hüseyin Hakansoy’un istifasını onayladıklarını belirten Çakıcı, başka bir yedek adayı milletvekili adayı yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Çakıcı, TKP Yeni Güçler üyesi olan Hakansoy’un, Amerikan elçiliği tarafından işine son verildiğini üzülerek öğrendiklerini ve bu sonucun kendisini ve taraflı, tarafsız herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Kendisini hayal kurmakla suçlayacak olan kesimlere yaşanan olayın bir ispat niteliği taşıdığını söyleyen Çakıcı,” Hakansoy’un sorgusunda şahsım ile birlikte çekilmiş fotoğraflar gösterilerek, “Neden Çakıcı ile yan yana fotoğraflarınız var.

Çakıcı’dan kaç para alıyorsun, Çakıcı ile aranda nasıl bir ilişki var” gibi sorular sorulmuş. ABD Elçiliği neden Çakıcı ve TKP Yeni Güçler’den rahatsızdır. Acaba Hakansoy, TKP’li değil de UBP’li veya CTP’li olsaydı aynı uygulamaya maruz kalacak mıydı? Hüseyin Hakansoy arkadaşımız daha önce TDP Esentepe Örgüt Başkanı idi. TDP’li iken sorun yok, TKP’li olduğunda mı sorun oluyor çok merak ediyorum ” dedi. Çakıcı son olarak, TKP Yeni Güçler’in yükselişinin engellemeye çalışan dış güçlerin bu uygulamasının seçimlere müdahale anlamı taşıdığını ve kabul edilemez olduğunu söyledi ve bu olayın peşini bırakmayacaklarına vurgu yaptı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) ile Birleşik Kıbrıs Partisi’nin (BKP) oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, “Seçim Manifestosu’nu” dün akşam düzenlediği etkinlikle halka açıkladı. Milletvekili adayları Girne Kapısı’nda bulunan Atatürk heykeli önüne ellerinde meşalelerle yürüyerek gelirken, coşkulu bir kalabalıkta onlara eşlik etti. TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamada etkinlikte, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ile Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan birer konuşma yaptı.

ÇAKICI: “SOKAKTAN GELDİĞİMİZİ UNUTMADIK”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı konuşmasına, Kıbrıs Türk halkına manifestoyu açıklamak için neden Girne Kapısı’nı seçtiklerini açıklayarak başladı. Çakıcı, “Biz nereden geldiğimizi ve nerde durduğumuzu biliyoruz. Herkes manifestolarını saraylarda ya da kapalı mekânlarda açıklarken, biz sokaktan halkın içinden geldiğimiz için burada açıklıyoruz” dedi. Manifestoda yer alan bütün projelerin kaynağının yapılan çalışmalarla belirlendiğini kaydeden Çakıcı, bu yönde yapılan eleştirilere de cevap verdi.

“İLK İŞİMİZ VERGİ REFORMUNU HAYATA GEÇİRMEK”

Ülkede yapılması gereken ilk işin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak olduğunu kaydeden Çakıcı, bu noktada Vergi Reformunun gerekliliğine işaret etti. Çakıcı, “Sınırsız vergi muafiyeti nedeniyle kurumlar vergisi ve gelir vergisi ödemeyen büyük kuruluş ve işletmelerin diğer herhangi bir kuruluş ve işletmenin ödediği gibi vergi ödemesi sağlanacak. Örneğin kumarhanesi olan 5 yıldızlı bir otel % 0 kurumlar ve gelir vergisi öderken, küçük bir kahvehane veya market gibi çarşılarımızdaki esnaflar % 20 kurumlar ve gelir vergisi ödemektedir. Bu haksızlık ortadan kaldırılacak. Turizm ve eğitim sektöründen elde edilen 1.5 milyar TL gelir düzeyinin vergilenmesi sonrasında devlet 300 milyon TL vergi kazancı elde edilebilecektir. Bu gelirin elde edilmesiyle KKTC Devleti maaş ödemesi için her yıl Türkiye’den talep ettiği 150 milyon TL’yi talep etmeyebilecek ve ülkedeki diğer yatırımlara kaynak ayırabilecektir” dedi.

“EVSİZ VE YENİ EVLENEN ÇİFTLERE SOSYAL KONUTLAR YAPILACAK”

Çakıcı, Manifestoda yer verdikleri ve ülkenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Sosyal konut projesine karşı yapılan haksız eleştirilere de cevap verdi. Ülkemizde sanki ilk defa yapılacakmış gibi bir hava yaratılmaya çalışılsa da örneklerinin daha önceki yıllarda yapıldığını bildiklerini ifade eden Çakıcı, öncelikle evsiz ve yeni evlenen çiftlere yönelik hazırlanan projede, gerek Türkiye’de gerekse Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’yle gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Çakıcı, “Faiz farkı fonuyla faizlerin düşürülmesiyle 20 yıllık bir krediyle, ayda 500 TL gibi bir ücrete 2+1 80 metre kare konutların, evsiz insanlar için yapılabileceğini gördük” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde Müteahhitler Birliği’yle yapılan görüşmeyi anımsatan Çakıcı, projenin Müteahhitler tarafından da heyecanla beklendiğini ve bu rakamlarla sosyal konutların yapılabileceğinin netlik kazandığının ortaya çıktığını kaydetti.

“KARARTMA POLİTİKALARI İŞE YARAMAYACAK”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in seçimlerde kaybetmesi, kazanmaması için kimlerin ne oyunlar oynadıklarını bildiklerini kaydederek, son günlerde partiye karşı yapılan karartma politikalarına bir yenisinin eklendiğini söyledi. Çakıcı, Amerikan Büyükelçiliği’nin TKP Yeni Güçler Milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde Girne Bölgesinden 6.sırada Milletvekili adayı olan Hüseyin Hakansoy’un ABD Elçilik Binasında 5 CIA ajanı tarafından sorgulandığını, sorgusunda neden TKP Yeni Güçler’den Milletvekili aday olmak istediğini, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu ve Çakıcı’dan ne kadar para aldığı ile ilgili sorulara maruz kaldığını dile getirdi.

ABD Elçiliği tarafından, TKP Yeni Güçler Milletvekili adayı olan Hakansoy’un adaylıktan çekilmesini, ayrıca üyesi olduğu TKP Yeni Güçler’den istifa etmesi istenildiğini, aksi halde işine son verileceğinin tehdidinde bulunulduğunu söyleyen Çakıcı, Hakansoy’un bu durum karşısında işini kaybetmemek için adaylıktan çekilmek zorunda bırakıldığını söyledi. İnsanların işini kaybetmemesi için bugüne kadar sustuklarını ve Hüseyin Hakansoy’un istifasını onayladıklarını belirten Çakıcı, başka bir yedek adayı milletvekili adayı yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Çakıcı, TKP Yeni Güçler üyesi olan Hakansoy’un, Amerikan elçiliği tarafından işine son verildiğini üzülerek öğrendiklerini ve bu sonucun kendisini ve taraflı, tarafsız herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Kendisini hayal kurmakla suçlayacak olan kesimlere yaşanan olayın bir ispat niteliği taşıdığını söyleyen Çakıcı,” Hakansoy’un sorgusunda şahsım ile birlikte çekilmiş fotoğraflar gösterilerek, “Neden Çakıcı ile yan yana fotoğraflarınız var. Çakıcı’dan kaç para alıyorsun, Çakıcı ile aranda nasıl bir ilişki var” gibi sorular sorulmuş. ABD Elçiliği neden Çakıcı ve TKP Yeni Güçler’den rahatsızdır. Acaba Hakansoy, TKP’li değil de UBP’li veya CTP’li olsaydı aynı uygulamaya maruz kalacak mıydı? Hüseyin Hakansoy arkadaşımız daha önce TDP Esentepe Örgüt Başkanı idi. TDP’li iken sorun yok, TKP’li olduğunda mı sorun oluyor çok merak ediyorum ” dedi. Çakıcı son olarak, TKP Yeni Güçler’in yükselişinin engellemeye çalışan dış güçlerin bu uygulamasının seçimlere müdahale anlamı taşıdığını ve kabul edilemez olduğunu söyledi ve bu olayın peşini bırakmayacaklarına vurgu yaptı.

İZCAN: “HALK HESABI SANDIKTA SORACAK”

Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan’da yaptığı konuşmada, insanların geleceği ve bu ülkenin yeniden ayakları üzerine kalkması için güç birliği içerisinde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Halkın içinde sürekli gezdiklerini belirten İzcan, değişimin kaçınılmaz olduğunu, bu düzenin yıkılacağını gördüklerini vurguladı. İzcan, halkın daha iyi daha güzel yaşamak istediğini, TKP Yeni Güçler’in hazırlamış olduğu manifestonun da halktan, adaletten ve emekten yana olduğunu belirtti. Paketlerle bu ülkenin yönetilmesini kabul etmediklerini kaydeden İzcan, “Paketler olmasın diye kendi programlarımızı hazırladık” dedi. Manifestoda ilk madde olarak yer alan Kıbrıs konusuyla ilgili konuşan İzcan, daha fazla acılar yaşanmaması için çözüm istediklerini belirtti. İzcan, “Bu ülkede hukuk dışı vatandaşlık ve arsa dağıtanlara, bu topluma kan kusturanlara, evde sizi mutsuz edenlere, ekmeksiz bırakanlara, çocuklarınızdan sizi ayıranlara hesabı sandıkta sorun” diyerek sözlerini noktaladı.