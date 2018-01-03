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Çakıcı: "Tüm gençlerimiz üniversiteyi ücretsiz okuyacak"

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TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, Çakıcı, Genç TV’de katıldığı Kıbrıs’ta Manşet programında Seçim Manifestosu’nda yer alan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 19:12
Çakıcı: "Tüm gençlerimiz üniversiteyi ücretsiz okuyacak"
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Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, KKTC vatandaşı öğrencilerin üniversitelerde burslu okuyabilmesinin önünü açacaklarını kaydetti.  

TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, Çakıcı, Genç TV’de katıldığı Kıbrıs’ta Manşet programında Seçim Manifestosu’nda yer alan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Çakıcı, diğer partilerin projelerinin altının boş olduğunu belirterek, hazırladıkları manifestonun sosyal konulara verdiği ağırlığın toplum nezdinde görüldüğünü ifade etti. 

Seçime kısa bir süre kaldığını belirten Çakıcı, çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini kaydetti. 

Çakıcı, ziyaret ettikleri bölgelerdeki vatandaşın olumlu tepkisinden memnun olduklarını belirterek, hükümete gelmeleri durumunda seçim döneminde söyledikleri ne varsa hayata geçireceklerine inanç belirtti. 

Topluma açıkladıkları projelerin hepsinin kaynağını da belirleyerek açıkladıklarını ifade eden Çakıcı, yapılan eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.  

Çakıcı, başarılı tüm gençlerin KKTC üniversitelerinde ücretsiz okuyabilmesinin sağlanacağını belirtti. Her yıl üniversiteye 3 bin öğrencinin başladığını ifade eden Çakıcı, her üniversiteye yapılması için verilen en güzel arsaların, uygulanan gümrük ve vergi muafiyetlerinin burslu öğrenciler için kullanılabileceğini belirtti.

“UYUŞTURUCU VE KUMARLA MÜCADELE EDİLECEK”

Son yıllarda uyuşturucu ve kumar alışkanlıklarının artması nedeniyle yaşanan sorunların da çok önemli olduğunu ifade eden Çakıcı, bu konuları da seçim bildirgesine alarak, çözüm önerilerini hazırladıklarını vurguladı.  

Çakıcı, uyuşturucu ve kumar alışkanlığına karşı etkin mücadele verileceğini belirterek, “Uyuşturucu, alkol, sigara ve kumara yönelik ilkokuldan başlamak üzere hazırlanacak eğitim programları okullarda müfredata konulacak. Alışkanlıkları olan gençlerin topluma kazandırılması için ücretsiz tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulacak” dedi.

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