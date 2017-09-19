Çakıcı: “Ülkenin huzura ve istikrara ihtiyacı var”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve beraberindeki parti heyeti Lefkoşa Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet sanayi bölgesinin bir bölümünü dolaştı, işverenlerle ve çalışanlarla görüştü.

Çakıcı, buradaki konuşmasında TKP Yeni Güçler’in her zaman emekçinin yanında olduğunu söyledi.

“Ülkenin huzura ve istikrara ihtiyacı var” diyen Çakıcı, “Bizler huzur ve istikrarı inşa edecek, halka birlikte bu düzeni değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı ile Lefkoşa İlçe Başkanı Uğur Barani ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette, partinin iktidara gelmesi halinde hayata geçireceği projelere de değinildi.