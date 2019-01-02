Çakıcı: “’Vicdani Ret’ Bir İnsan Hakkıdır”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Vicdani Ret’in bir insan hakkı olduğunu belirtti. Çakıcı, “Vicdani ret; kişinin ahlaki tercih, dini inanç ya da politik nedenlerle askere gitmeyi veya zorunlu askerliği reddetmesi hakkıdır. Avrupa’nın birçok ülkesinde bir hak olarak tanınıyor ve vicdani retçiler sivil hizmet alanlarında istihdam ediliyorlar. Bu bağlamda TKP Yeni Güçler olarak Kıbrıs’ta askerlik yükümlülüğünü, vatandaşların zorunlu olarak yapmalarını çağdışı buluyoruz” dedi.



TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “Vicdani Ret” konusunda açıklamalarda bulunarak, bütün dünyada gelişmiş ve çağdaş güçlü ülkelerde kişilerin askerlik ve güvenlik yükümlülüklerini profesyonel askerlik olarak yapmakta olduğunun altını çizdi.





“Türkiye de dahil profesyonel askerlik yapma çabası için çalışmalar yapılmış ve halen bu çalışmalar devam etmektedir. Bizim ülkemizde de profesyonel askerliğe geçilerek vatandaşlarımızın zorunlu askerlik yapmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Kıbrıs küçük bir ülkedir. Bu bağlamda ülkede adil bir anlaşma olana kadar vatandaşlarımızın askerlik yükümlülüklerini profesyonelce yapmalarını ve bununla ilgili yöntem ve/veya yöntemlerin hükümet tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Ancak hükümet bu konuda sağlıklı politikalar üretemediği için vatandaşlarımız zorunlu askerlik hizmeti vermeye zorlanmaktadır.”Bu uygulamanın doğru olmadığını ve insan haklarına aykırı bir durum olduğunun altını çizen Çakıcı, “Vatandaşlarımızın da vicdani ret haklarını talep etmeleri kadar doğal bir şey olamaz. Ayrıca profesyonel askerliğe geçilmediği için güvenlik sorunları ve vicdani ret arasında sıkışıp kalındığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.