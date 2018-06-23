Çakıcı: “Yaşanlar tam bir fiyasko”

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, başörtülü olmaları nedeniyle Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki öğrencilere diplomam verilmemesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, “Yaşanlar tam bir fiyasko” dedi.

Olayı “skandal” diye niteleyen Çakıcı, bunun okul müdürünün üstüne yıkılmaya çalışılmasının da kabul edilemeyeceğini söyleyerek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i istifaya çağırdı.

Yazılı açıklamasında konuyla ilgili değerlendirmelerine yer veren Çakıcı, ülkede yaşayan her insanın kıyafetini, dini inanç ve özgürlüğünü dilediği gibi yaşayabileceğini veya fotoğraf çektirebileceğini, diplomalardaki fotoğraf konusunda yasal eksiklik varsa onun da düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı “dayatmacı” ve “faşizan” davranmakla suçlayan, Bakan Cemal Özyiğit’i de eleştiren Çakıcı, “Bir taraftan İlahiyat Kolejini kapatacağını söylüyorsun. Kapatamayacağını anlayınca akla mantığa sığmayan faşizan kararlar üretiyorsun. Sonra gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalıyorsun. Bu davranışın ve kararınla hem devleti hem de çocukları zorda bırakıyorsun. Yaşananlar tam bir fiyasko” ifadelerini kullandı.