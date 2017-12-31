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Çakıcı: “Yerli üretim desteklenecek”

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TKP Yeni Güçler milletvekili adayları seçim ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetiyle bir araya geldi.

31 Aralık 2017 Pazar 17:07
Çakıcı: “Yerli üretim desteklenecek”
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TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümete gelmeleri durumunda yerli üretimin destekleneceğini, sanayicilerin ürünlerinin korunması için gerekli adamları atmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.  

ÇAKICI: “İTHAL ÜRÜNLERE KARŞI REKABET GÜÇLENDİRİLMELİ”

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre Çakıcı ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bir kader noktasında olduğunu belirterek, değişim rüzgârının halk tarafından sandığa yansıtılacağına inanç belirtti.  7 Ocak’tan sonra kilit parti olacakları görüşünü dile getiren Çakıcı, yerli üretimin ve yerli sanayicinin yanında olduklarını kaydetti. Çakıcı, “Hükümete gelmemiz durumunda fonsa fon, destek ise destek, yerli üretim ithal ürünlere karşı tümüyle desteklenecek. Bizim portakalımız, patatesimiz, yerli sanayimiz, yerli üreticimizin ürünleri korunacaktır” dedi. Nasıl korunacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Çakıcı, elektik desteği verilebileceğini, girdi maliyetlerinin düşürülerek küçük, orta işletmelerin ayakta kalmasının sağlanabileceğini kaydetti.  İthal ürünlere karşı rekabetin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Çakıcı, bunun için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını söyledi. “UBP Hükümeti’nin üreticiyi kendi kaderine bıraktığını” savunan Çakıcı, bu konuda da taraf olduklarını, geçmiş yıllarda Meclis’te de bunun mücadelesinin verildiğini anımsattı. Çakıcı, seçim manifestosunda küçük ve orta işletmelere yönelik birçok madde olduğunu belirterek, yerli üretimin desteklenmesi için vergi reformu ve tarım reformundan sağlanacak gelirlerin buralara aktarılacağını kaydetti.

“KARMA OY YERİNE MÜHÜRLE DEĞİŞİM SAĞLANABİLİR”

Yeni ve değişik bir döneme girileceğini belirten Çakıcı, bunun ayak seslerini halkın içinde çok net olarak duyduklarını kaydetti. UBP, CTP ve DP’nin yıllardır aynı olan icraatlarından toplumun artık sıkıldığını öne süren Çakıcı, bugünkü dönemin sihirli sözcüğünün değişim olduğunu, vatandaşın karma oy vermek yerine mühürle bu değişimi sağlayabileceğini söyledi.

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