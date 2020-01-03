Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...

Çakıcı: Zamları kabul etmiyoruz

03 Ocak 2020 Cuma 19:44
Çakıcı: Zamları kabul etmiyoruz

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendine yeten devlet yapısına ihtiyacı olduğunu kaydederek, “Bunu başardığımız oranda siyasal eşitlik talebimizi ileriye taşıyabileceğiz” dedi.

Hükümetin umduğu dış katkıyı alamadığını ve zam yoluna başvurduğunu savunan Çakıcı, “Devlet gereksiz giderleri kısmalı, vergi muafiyetleri sınırlandırılmalı. Hükümet dayatma protokol  imzalayarak dış kaynak almak değil, kendi kendine yeten bir yapı oluşturmak için niyet ve kararlılık göstermeli” ifadelerine yer verdi.

Çakıcı yazılı açıklamasında hükümeti ve zamları eleştirdi.

Mehmet Çakıcı, “TKP-YG olarak yapılan bu zamları kabul etmiyor, hükümeti, zamları yeniden değerlendirmeye ve halka gerçekçi açıklamalar yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Çakıcı, yıllık enflasyon rakamı ve yeni asgari ücret belli olmadan, yeni yılın ilk gününde yürürlüğe giren zamların alım gücü düşen vatandaşları daha da zora soktuğunu belirtti.

Zam kararının neye dayanarak alındığını soran Çakıcı, “Bunun halka açıklanması gerek” dedi.

Hükümetin bütçede oluşan açıkları bu türden zamlarla kapatma gayreti içinde olduğunu savunan TKP YG Genel Başkanı Çakıcı, “Yanlış yoldadırlar. Harç miktarlarında yapılan zam, seri zamma dönecek” değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: Dedikoduyla bizi etki altına alma çabalarına da gülüp geçeceğiz
Taçoy: Dedikoduyla bizi etki altına alma çabalarına da gülüp geçeceğiz
Gıda analiz sonuçları açıklandı!
Gıda analiz sonuçları açıklandı!
Bay-Sen: Zamları geri alın…
Bay-Sen: Zamları geri alın…
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim