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Çakır: "Hakaret ve nefret içeren yorumlar için gerekli görürsek hukuki süreç başlatacağız"

05 Eylül 2019 Perşembe 16:50
Çakır: "Hakaret ve nefret içeren yorumlar için gerekli görürsek hukuki süreç başlatacağız"

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, bir gazetede yayımlanan açıklamalarını gerekçe göstererek kendisine yönelik hakaret ve nefret içeren yorumlar yapıldığını belirterek bunların incelendiğini, gerekli görülmesi halinde hukuki süreç başlatacağını belirtti.
Çakır yazılı açıklamasında, yapılan kötü yorumları sahiplerine misliyle iade ettiğini kaydetti.
“İfade özgürlüğü hem Anayasamızda, hem yasalarımızda, hem de uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış, kimsenin keyfine ve tekeline verilmemiştir” diyen Çakır, sendika başkanı sıfatıyla Türkiye’den bir gazeteye yaptığı açıklamalardan yola çıkılarak, toplumda nefret uyandıran yaklaşımlarla ve tonda yorumlardan üzüntü duyduğunu ifade etti. 

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Çakır
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