Çaldığı altınları kuyumcuya sattı!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

31.05.2022 tarihinde, Mevlevi’de, Orkide Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın açık durumdaki kapısından içeriye girilerek, ikametgahın yatak odasında muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen Y.Ş.(E-42) tespit edilerek tutuklanmıştır. Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında, konu ikametgahtan çaldığı ziynet eşyalarının bir kısmını Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir kuyumcuya 10,850 TL karşılığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.