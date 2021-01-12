Çaldığı altınları tuvalete attı

Lefkoşa’da temizliğe gittiği evden hırsızlık yapan M. M. isimli kadın tutuklanarak mahkemeye çıkartıldı. Polis çalıntı ziynet eşyalarının rögarda bulunduğunu açıkladı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer zanlının Ocak 2021 ayı içerisinde çalışmakta olduğu B. S.'nin ikametgâhında temizlik yapmakta olduğu esnada yatak odasında muhafaza edilmekte olan bayan çantası içerisinden muhtelif ziynet eşyaları sirkat ettiğini belirterek, olayın 11 Ocak 2021'de polisin bilgisine geldiğini kaydetti.

Zanlının ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapılmaya gidildiğini dile getiren Gencer, zanlının bu esnada ikametgâhın tuvaletindeki sifonu çekmesinin ardından ikametgâha bağlı rögarda arama yapıldığını ifade etti.

Gencer, yapılan arama sonucunda muhtelif modellerde siyah naylon parçaları içerisinde sarılmış toplam 11 adet ziynet eşyası bulunup emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.