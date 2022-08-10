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Çaldığı Bisikletleri Sosyal Medyada Pazarlıyordu

Sirkat ettiği bisikletleri resimleyip sosyal medya üzerinden pazarlayan Gazimağusa sakini B.E son işinde yakayı ele verince 06.08.22 tarihinde tutuklandı ve 07.08.22 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 14:52
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Çaldığı Bisikletleri Sosyal Medyada Pazarlıyordu
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Tutukluluk süresi dolan zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde “sirkat” suçlamasıyla yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı İlhan Damdelen, olgularla ilgili bilgi vermek üzere Polis çavuşu Gökhan Yıldırım’ı tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının 4-5.08.22 tarihleri saat 19.30-00.00 saatleri arasında Gazimağusa’da bir apartmanın alt katında bulunan 28’lik kilitli, bir bisikleti sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının sirkat etmiş olduğu bisikleti resimleyip sosyal medya üzerinden satışa sunması üzerine tespit edildiğini ve tutuklandığını belirten tanık, ayni gün ikametgahında yapılan aramada bahse konu bisikletin bulunarak emare alındığını, henüz sahibi belirlenmeyen ayrı marka ve modelde 2 adet bisikletin de bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının cep telefonundan yapılan incelemede fotoğraf galerisinde satışa hazır birçok bisiklet resmi bulunduğuna dikkat çeken tanık, telefonun incelenmek üzere Data şubesine gönderildiğine işaret etti.

Polise yazılı ifade vermeyen ancak itiraf niteliğinde sözlü beyanda bulunan zanlının başka bir şahsın Temmuz ay’ı içerisinde bisikletinin çalındığı ile ilgili şikâyeti doğrultusunda yapılan incelemede bahse konu bisikletin resimler arasında olduğunun belirlendiğini, zanlıdan istenen izahatta ise bisikleti ne zaman çaldığını ne zaman ve kime sattığını hatırlamadığı yönünde beyanda bulunduğuna değinen tanık, şu anda 10 adet bisiklet sirkat edildiğine dair şikâyet alındığını söyledi.

Bölgede benzeri birçok suç işlendiğine, şikayetçi sayısında artış beklendiğine dikkat çeken tanık polis, Data şubesi ile GSP operatöründen henüz bir rapor temin edilemediğine işaret ettikten sonra zanlının tutukluluğunun 5 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatın geniş kapsamlı bir şekilde yürütüldüğü kanaatinde olduğunu belirttikten sonra talebi uygun buldu ve zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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