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Çaldığı demirleri sattı!

Bir inşaattan demir çalan hırsız tutuklandı...

25 Haziran 2022 Cumartesi 11:33
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Çaldığı demirleri sattı!
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Polis yaşanan hırsızlıkla ilgili şu açıklamayı yaptı:

23.06.2022 tarihinde, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, yapımı devam eden bir inşaat alanı içerisinde bulunan muhtelif inşaat demirleri çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, meselede zanlı olarak görülen M.K.(E-44) tutuklanmıştır. Adı edilenin yapılan ileri sorgulamasında söz konusu demirleri çaldıktan sonra, Alayköy’de faaliyet göteren bir işyerine satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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