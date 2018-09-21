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Çaldığı dernek bağış makbuzlarıyla 14 bin TL para temin etti

Çaldığı dernek bağış makbuzlarıyla yaklaşık 14 bin  TL parayı sahtekarlıkla temin eden şahıs tutuklandı

21 Eylül 2018 Cuma 16:14
Çaldığı dernek bağış makbuzlarıyla 14 bin TL para temin etti

Lefkoşa’da “Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği”nde Rabia Özcömert’e ait çanta ve içerisinde muhafaza edilen kimlik kartıyla dernek yetki belgelerinin suretlerini, derneğe ait iki adet banka defterini, bağış makbuzlarını ve Mehmet Efe Özcömert adına düzenlenmiş kimlik kartının F.N.Ç. (K-52) tarafından çalındığı belirlendi.

Tutuklanan sözkonusu şahsın, 20 Aralık 2017-1 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştiği tahmin edilen hırsızlık olayında ele geçirdiği makbuzların bir kısmını sahtelemek suretiyle birçok şahıstan bağış adı altında yaklaşık 14 bin  TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Soruşturma sürüyor.

Diğer polisiye haberler;

YURT DIŞINDAN KENDİ ADINA POSTALADIĞI UYUŞTURUCUYU ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Türkiye’den gelmeden önce kendi adına postaladığı uyuşturucu bulunan zarfı Lefkoşa’da almaya gittiği anda suçüstü yakalandı.

Polisin açıklamasına göre, 29 Ağustos’ta KKTC’ye seyahat etmeden önce zarf içinde gizlenmiş amfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi kendi adına postalayan H.B. (K-54) , zarfı Lefkoşa’da posta kutusundan almaya gidince suçüstü tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

BERBERLİK BELGESİNİ SAHTELEDİ, TUTUKLANDI

Lefkoşa’da 24 Ekim 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne sahte berberlik usta belgesi sunan  O.M.D. (E-32),  dün KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

VAHİM ZARAR        

Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda çalışan B.Ş. (E-38), dün akşam iş yeri içerisinde huzursuzluk çıkarttığı gerekçesiyle dışarı çıkarmaya çalıştığı Şükrü Avcıoğulları’nın bileğinin kırılmasına neden oldu.

B.Ş tutuklandı.

HUZUR OPERASYONU       

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve kumarhaneler kontrol edildi. Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 11 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetlediği 350 araç sürücüsünün 114 tanesi hakkında ileri işleme gidildi.

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Son Güncelleme: 21.09.2018 16:20
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberTutuklamaPolisBağış Makbuzları
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