Çaldığı eşyaları yaktı yangın çıktı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

26.09.2021 tarihinde, Alayköy’de Atatürk caddesi üzerinde park halinde bulunan T.U’ya ait salon aracın camı kıralarak içerisinden şahsi eşyaların çalınması meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile ilgili olarak tutuklu bulunan B.P.(E-26)’nin ileri soruşturmasında, bahse konu araç içerisinden çalmış olduğu eşyaları tahrip etmek amacıyla, Alayköy piknik alanı yolu üzerinde yaktığı ve ateşin kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 2,5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 5 adet akasya ağacının yanmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.