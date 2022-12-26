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Çaldığı karavanı başkasına sattı!

Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından tutuklanan zanlı M.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Aralık 2022 Pazartesi 16:06
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Çaldığı karavanı başkasına sattı!



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı M.G'nin "Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 21.11. 2022 tarihinde saat 16.30 saatlerinde Lefkoşa’da Lefkoşa Devlet Hastanesinin araç otoparkında park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin İ.Ö’ye ait Cameo 550 GL model karavan zanlı M.G tarafından sirkat edilip 35,000 TL karşılığında Girne'de sakin T. T.'ye satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlı 23.12.2022 tarihinde tespit edilerek derdest emir gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı tarihte zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak mahkeme tarafından 3 gün ek tutukluluk emir verildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının bir kağıda bahse konu karavanı 35,000 TL karşılığında sattığına dair yazıp imza ettiği bir yazı tespit edilerek bahse konu kağıt emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlıdan incelenmek üzere el yazı ve imza örneği alındığını belirtti.

Polis, 24.12.2022 tarihinde zanlının gönüllü bir ifade verdiğini vebazı iddialarda bulunduğunu ve iddialarının araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın devam etmekte olup, zanlının vermis olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması, aranmakta olan şahıs ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan şahsa ve alınması gereken ifadelere etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep  etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞAHırsızlıkKaravanMahkeme
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