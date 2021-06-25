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Çaldığı paraları casinoda yedi

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Yıldırım mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Haziran 2021 Cuma 12:51
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Çaldığı paraları casinoda yedi

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Yıldırım mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Enginsoylu, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Mustafa Yıldırım’ın Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22.06.2021 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Lefkoşa'da Acı Badem sokak üzerinde faaliyet gösteren Benli Gıda Market'in arka kısmında bilet satışı yapmakta olan Lefkoşa'da sakin Hasan Okur'a ait toplam 6800 TL nakit paranın Mustafa Yıldırım tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak kamera kayıtlarının incelendiğini ve söz konusu paranın Mustafa Yıldırım tarafından alındığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, 23.06.2021 tarihinde zanlı Lefkoşa'da tespit edilip Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve akabinde ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini söyledi.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlıdan söz konusu para ile ilgili olarak izahat istendiğinde parayı alıp Gönyeli çemberinde faaliyet gösteren bir casinoda tüm parayı harcadığını söylediğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlının parayı casinoda harcadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının çalışma izinli olduğunu ve yargılanmaktan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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