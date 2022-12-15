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Çaldığı tüpleri markete sattı

Gazimağusa’da Cürümleri Önleme Şubesi CÖŞ, M.G.’yi sirkat ettiği tüpleri taşırken suçüstü tutukladı.

15 Aralık 2022 Perşembe 09:55
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Çaldığı tüpleri markete sattı




M.G., Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı ve 5 bin TL nakdi teminata bağlandı.

Duruşmada, mahkemeye Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan Hakan Özçürümez olguları yemin altında verdiği şehadetinde aktardı.

Hakan Özçürümez, zanlının 8 Aralık 2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, bir alışveriş merkezi önünde, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından sırtında 10 kilo ağırlığında tüpgaz taşıdığı sırada tespit edildiğini söyledi.

Özçürümez, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne sevk edilen zanlının sorgu sırasında 3 ayrı evden 10 tüpgaz çalarak, 2 farklı markete bin TL karşılığında sattığını itiraf ettiğini anlattı.

Zanlı aleyhindeki soruşturmasını tamamladığını kaydeden tanık polis, mahkemeden zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 5 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı muteber 1 şahsın zanlının lehine 40 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Tüp GazHırsızlıkGazimağusa
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