Çaldığını itiraf etti

(Kamalı Haber)

Yılmazköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.E teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Oruç, olguları aktardı.

Polis, 14.06.2021 tarihinde tarihlerinde Yılmazköy'de adresinde faaliyet gösteren Volkan Latif Elektronik ve Hırdavat Şirketinde Nurcan Volkan' a ait gri renk el çantası içerisinde bulunan 5 bin 642TL nakit paranın kimliği meçhul şahıs/lar tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün yapılan geniş̧ çaplı araştırma ve konu iş yerine ait güvenlik kameralarından yapılan incelemede bahse konu parayı 11-12 Haziran 2021 tarihlerinde Yılmazköy' de zanlı A.E'nin sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturmada ikinci bir gönüllü ifade vererek 2 Haziran’da 2 bin 200 TL daha çaldığını itiraf etiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 1108.10 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı iki kişinin 50 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.