Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadına şiddet bitmiyor
Kadına şiddet bitmiyor
Çaldığını itiraf etti
Çaldığını itiraf etti
16 yaşında hırsızlık!
16 yaşında hırsızlık!
Arkadaşının pasaportunu çaldı
Arkadaşının pasaportunu çaldı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı

Çaldığını itiraf etti

Yılmazköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.E teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Haziran 2021 Cuma 14:19
213 Okunma
Çaldığını itiraf etti

(Kamalı Haber) 

Yılmazköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.E teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Oruç, olguları aktardı.

Polis, 14.06.2021 tarihinde tarihlerinde Yılmazköy'de adresinde faaliyet gösteren Volkan Latif Elektronik ve Hırdavat Şirketinde Nurcan Volkan' a ait gri renk el çantası içerisinde bulunan 5 bin 642TL nakit paranın kimliği meçhul şahıs/lar tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün yapılan geniş̧ çaplı araştırma ve konu iş yerine ait güvenlik kameralarından yapılan incelemede bahse konu parayı 11-12 Haziran 2021 tarihlerinde Yılmazköy' de zanlı A.E'nin sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği zanlının tutuklandığını, yapılan soruşturmada ikinci bir gönüllü ifade vererek 2 Haziran’da 2 bin 200 TL daha çaldığını itiraf etiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 1108.10 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı iki kişinin 50 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu, Tahsin Ertuğruloğlu ile Antalya’da görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Tahsin Ertuğruloğlu ile Antalya’da görüştü
KTÖS: ”Öğretmenlere Verilen Aşı Kartları Barkodsuz”
KTÖS: ”Öğretmenlere Verilen Aşı Kartları Barkodsuz”
Kadına şiddet bitmiyor
Kadına şiddet bitmiyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim