Çaldıkları çek defteriyle 4 bin Dolar temin ettiler

Kıbrıs Postası'ndan Nadire Bahadi'nin haberine göre, Mağusa’da faaliyet gösteren Res- Tur isimli iş yerine ait boş çek defterini bulup çaldıktan sonra iki adet çek yaprağı yaprağının her birine başka şahsın adını ve 2 biner ABD Doları yazan Mehmet Aşçıoğlu ile bu çek yapraklarını iki ayrı iş yerine verip tedavüle sürerek 4 bin ABD Doları temin eden Gül Öngün tutuklandı.

Zanlılar aleyhlerindeki “Sirkat”, “Çek sahteleme ve tedavüle sürme”, “Yalan beyanla para temini” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.



Aleyhlerindeki şikayet üzerine tutuklanan zanlılar hakkında polis soruşturma başlatırken, zanlı Mehmet Aşçıoğlu hakkındaki suçlamaları kabul etti.



Zanlı Mehmet Aşçıoğlu ile Gül Öngün aleyhlerindeki soruşturma nedeni ile 3 gün poliste tutuklu kalacak.

PERÇİNER: AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKEN KONULAR VAR



Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Kamil Perçiner mahkemede verdiği ifadesinde, zanlıların aleyhinde “Sirkat”, “Çek sahteleme ve tedavüle sürme”, “Yalan beyanla para temini” suçları ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığını kaydetti. Perçiner, zanlı Mehmet Aşçıoğlu’nun Res-Tur isimli iş yerine ait ABD Doları hesabı olan 1 adet çek defterini sirkat ettiği, çek defterindeki 3 adet çek yaprağının yine zanlı Aşçıoğlu tarafından sahtelendikten sonra, zanlı Gül Öngün tarafından tedavüle sürülerek yalan beyanla 4 bin ABD Doları’nın temin edildiği yönünde polise şikayet yapıldığını kaydetti. Şikayet üzerine zanlılar aleyhinde soruşturma başlatıldığını belirten Perçiner, zanlıların 4 Aralık tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Zanlı Aşçıoğlu’nun ilk andan itibaren suçunu kabul ederek polise yardımcı olduğunu kaydeden Perçiner, soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekerek açıklığa kavuşturulması gereken konuların olduğunu söyledi. Alınması gereken ifadelerin olduğunu belirten Perçiner, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.



Mahkeme zanlı Mehmet Aşçıoğlu ile Gül Öngün’ün soruşturma amacı ile 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.