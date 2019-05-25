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Çaldıkları kıyafeti giyemeden yakalandılar

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:30
Çaldıkları kıyafeti giyemeden yakalandılar
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(Kamalı Haber) -  Girne’de faliyet gösteren Coton isimli kyafet mağazasından elbise çalan zanlılar Fasial Mohammed Isa ve Bello Hasan Jallo tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlılar Fasial Mohammed Isa ve Bello Hasan Jallo’nun 24 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.40 raddelerinde Girne'de Bederettin Demirel caddesi üzerinde faaliyet gösteren Coton isimli mağaza içerisinde, Toplam 154.97 TL değerindeki üç adet coton marka tisortleri sirkat ettikleri söyledi. Polis zanlıların kamera görüntülerinde tespit edildiklerini ve ayni gün derdest emri ile tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru Yavuz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların soyunma kabini içerisinde söz konusu kıyafetler üzerindeki alarımları söktüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis çalındığı beyan edilen kıyafetlerin zanlıların tasarufunda bulunduğunu belirterek emare aldıklarını ancak vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını aktardı. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında sanıkların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

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