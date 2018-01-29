Çaldıklarını satmak isterken yakayı ele verdi

Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre;

Girne’de 20 Temmuz Stadyumu’nda bulunan kantini ve Girne Belediyesi Barış Parkı içinde bulunan büfeyi iki farklı tarihte açarak, birçok yiyecek içeceğin yanı sıra para çalan Enes Selim Çolak, çaldıklarını bir internet kafeye satmak isterken yakalandı.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Çolak, dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti için 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Suçlarını itiraf etti

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlı Enes Selim Çolak’ın “Dükkân açma”, “sirkat” ve “kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının 23-27 Ocak tarihleri arasında kantin ve büfede çaldıklarını Girne’de 27 Ocak tarihinde çaldıklarını bir internet kafede satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalandığını kaydetti.

Yanaroğlu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.