Çalık’ın ölümünde ihmal iddiası

Merkezi Cezaevi’nde önceki gün aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki Mithat Can Çalık adlı mahkumun ölümünde ihmal olduğu iddia edildi. Mithat Can Çalık’ın üç ay önce babasını kaybettiği, bu nedenle depresyonda olduğu öğrenildi. Cenazeye gidemediği için bunalımda olduğu belirtilen Çalık’ın psikiyatri destek almak için yardım talep ettiği ancak bu talebin reddedildiği iddia edildi.
Çalık’ın Merkezi Cezaevi’nde rahatsızlandıktan sonra gardiyanların Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’e durumu bildirdiği ancak buna rağmen Çalık’ın tam beş saat sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çalık’ın ölümüne aşırı dozda uyuşturucu içmesinin neden olduğu ve şu an cezaevinde de gizlenmiş yerlerde uyuşturucu bulunduğu iddia edildi. İçişleri Bakanlığı’nın da konuyla ilgili harekete geçtiği ve Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’i görevden alabileceği kaydedildi. Öte yandan Mithat Can Çalık’ın babası öldükten hemen sonra 16 Mart 2019 tarihinde sabaha karşı 04.00 sıralarında sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaştığı ve altına da “Ben bu hayatta sevdiğim hiçbir şeye hiçbir insana doyamadım. İnşallah bu yaşadıklarımız başka bir alemde kefaret olur yoksa bunları neden ben yaşadım diye bu kaderden davacıyım Rabbîm” yazdığı görüldü. Çalık’ın cezaevinde iken nasıl cep telefonu ve internet kullandığı merak konusu oldu. Bu arada Mithat Can Çalık’ın ölüm nedenine ilişkin tetkikler devam ediyor. Çalık’a dün yapılan otopside ölüm nedenin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm nedeni yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.
Halkın Sesi
nasil ilgileniyor..abuk sabuk, yanlis ve hastaya yaramayan ilaclari revire bakan gardiyanlar vermiyor mu..hasta mahkumlarin doktoru gorebilmeleri icin ancak olmeye yakin olmalari gerekmiyor mu..insanlar koridorlarda, yerlerde istif halde yatmiyor mu..bu sicakta 10 kisilik odada 40 kisi kalmiyor mu..istedikleri ilaci alabililiyorlar mi..koguslarda ayni anda herkes sigara icmiyor mu..havalandirmaniz var mi.. siz bu mahkumlari devlet adina tutmuyor musunuz..o zaman bu insanlari korumak mukellefiyetiniz yok mu..sahi siz devlet misiniz..
Konuyu bilip bilmeden yazmayın be kardeşim önüne gelen cezaevine yükleniyor ordaki gardiyanlar ilk müdahaleyi yaptı metin bey her mahkum her tutuklu ıle ilgileniyor olurda uyuşturucu çıkmazsa cezaevinde doktor hemşire yok diye müdür mü suçludur yoksa bakanlık mı?
her kimlerse o kogustan sorumlu gardiyanlar ve de mudur..ayni hapishaneye mahkum olarak konmasi gerekir. bunlar sucludur..75 yasindaki adami trafik kazasindan oraya koymayi biliyorsunuz. olume ihmal nedeniyle sebep olmak da ayni cezayoi gerektirmez mi..neden gardiyanlarla mudure dava okumuyorsunuz..saticilarla bir olup genclere tuzak kurarak yarim gram hint keneviri icin hapishaneyi 20 yasindaki genclerle doldurmayi cok iyi beceriyorsunuz..bravoBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Orda doktor hemşire olmak zorunda ! Peki neden 5 saat sonra hastaneye kaldırılıyor neden izin verilmiyor bir insan nasıl babasının cenazesine yollamaz sen nasıl bir insansın ki böyle bir yorum yapıyorsun yazık size yazık.
siz cezaevinin durumunu biliyormusunuz yorum yazıyorsunuz o uyuşturucı girdi müdür nerde gardiyan nerde
Metin bilmem hapishanede bir psikologun görev yaptığını ve ihtiyaç olduğunda sinir-ruh doktoruyla görüşerek mahkumlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti. Kaynak: “UYUŞTURUCUNUN CEZAEVİNE GİRMESİNE ENGEL OLAMIYORUZ” Diyor sen nasıl bir müdürsün nasıl engel olamıyorsun. Psikiyatri var diyor konuşmasında neden görüşmüyor o zaman neden abimi hastaneye götürmüyorlar neden 5 saat sonra gidiyor neden Bu bedeli nasıl ödeyecekler
Adalet dışaridada içeridede yok bunu anladık ancak sozkonusu sağlıksa onda bari adil olun cezada adil olamıyorsunuz bari ćok basit insani konularda elinizden bişey gelsin o cezaevine uyuşturucuyu kim sokar nasıl sokar onu vatandad değil müfettişler araştırıp bulmalı ve gerekenleri yapmalıdır sağlık konusundaki umursuzluk bilinen bişey bunun ortaya çikması için illa birinin hayatıni kaybetmesimi gerekiyordu hesabıni kim verecek o çocuğun oradaki mahkumların sağlığı devlete emanettir bunun hiçmi cezası yada bedeli olmayacak yada nereye kadar gidecek bu şekilde bizimde içiride yakınımız var rahatsızlandığında hastaneye sevk etmediler aradım cezaevini bir gardiyan ćiktı ve neden göndermiyorsunuz diye sorduğumda ukala bir tavırla buna senmi karar vereceksin dedi ve yüzüme kapattı telefonu şimdi soruyorum o gardiyana bu çocuğun ölümüne kim karar verdi!!!!
İçeriye telefon sokulmuş uyuşturucu var ihmal var bunun bedelini kim ödeyecek gencecik bir insan öldü
Yorum yazan arkadaşlar evde yatağın da kalp krizinden ölen yanındaki esi bile farketmeyen insanlar var 40 kişi yatması gardiyan eksikliği hemşire doktor olmaması metin beyin suçu değil bakanlığı cezaevi nin sorunlarıyla ilgilenmemesi adamı da müdürlükten atsınlar diye karalama cezaevinde tırnağın kanasa su abuk subuk dediginiz gardiyanlar özenle hazırlayıp saati saatine veriyor sıkıntısı olanı mutlaka dinliyorlar davulun sesi uzaktan hoş gelir metin bey önce insan olarak iyi biri sonra müdür olarak