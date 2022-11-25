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Çalınan 1 kilo altın halen kayıp

25 Kasım 2022 Cuma 20:40
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Çalınan 1 kilo altın halen kayıp



  Gazimağusa’da komşusunun evine girip hırsızlık yapan  A.R., aleyhine mahkemeden 7 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

   Sirkat edilen altını arayan polis,  dünkü ek tutukluluk duruşmasında yaptıklarını mahkemeye aktardı.

   Tanık polis Löğmen Yücetürk, zanlının, ev açma, kasti hasar ve ikametgahtan sirkat suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

   Löğmen Yücetürk,zanlının, 17 ile 18 Kasım tarihleri arasında,  Gazimağusa’da Tekan Bölgesi’ndeki Yeşim Apartmanı’nın 3 numaralı dairesine hasar yaptığı pencereden girip hırsızlık yaptığını hatırlattı.

   Yücetürk,  zanlının, konu ikametgahta çantada muhafaza edilen 1 kilo ağırlığında Sudi Arabistan yöresine ait takı setini, mor tırnak bakım setini, salondaki sehpa üzerinde bulunan kulaklığı ve altın renkli imitasyon kolyeyi sirkat ettiğini belirtti.

   Sirkat edilen 1 kilo ağırlığındaki altın setin halen kayıp olduğunu ifade etti tanık polis, bölgedeki kuyumculardan ifade temin ettiğini belirterek soruşturmasını salimen tamamlayabilmek için  mahkemeden ek süre istedi.

   Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkemenin Ceza Davaları Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 gün daha  poliste tutuklu kalmasına  emir verdi. (MHA)

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