Çalınan altınların bir kısmı Gazimağusa’da bulundu!

Girne'de dün meydana gelen kuyumcu soygunu olayı ile ilgili bir gelişme yaşandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre soyguna karışan İran uyruklu J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu tespit edildi. Ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanı’ndan yurt dışında çıkış yaptıkları kesinleşti. Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmı bugün Gazimağusa'da Limanı’nın kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.