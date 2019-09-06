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Çalınan araç bulundu!

Çalınan GR 147 plakalı araç Lefkoşa'da terk edilmiş vaziyete bulundu.

06 Eylül 2019 Cuma 09:19
Çalınan araç bulundu!

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül günü Lefkoşa'da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan Yar Plus isimli iş yeri önünden çalınan
GR 147 plakalı salon araç, dün akşam Lefkoşa Trafik Amirliği ekipleri tarafından Lefkoşa'da İstiklal Sokak üzerinde terk ediilmiş vaziyette bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
HaberAraç HırsızlığıLefko;a
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tomac narco 2019-09-06 09:31:04

tomac bahiscilerden goturdugun paranın ifsası baslıyor sıra sende ve yancılarında tüm kirli polisler teşkilattan lav edilene kadar durulmuyacak... T.i.T

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