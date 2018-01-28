Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'ın haberine göre;

Kredi kartları artık yaşamlarımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Hayatlarımıza hızlı bir şekilde giren ve bu derece yaygınlaşan kredi kartları, birçok imkan sağladığı gibi dijital ortamlarda her zaman var olacak olan güvenlik zafiyetini de peşinde getirmekle kalmıyor, aynı zamanda çok kolay dolandırılma tehlikesi ile de karşı karşıya bırakabiliyor.

Çalınan kredi kartı bilgileri satılıyor

Kırmızı Merdiven Teknoloji Direktörü ve Siber Güvenlik Uzmanı Arda Topal, siber suçlar içerisinde son zamanlarda oldukça revaçta olan kredi kartı dolandırıcılığı ve alınacak önlemleri Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'a anlattı. Topal, kredi kartı kullanıcıları üzerinden bugüne kadar kredi kartı bilgilerini ele geçirerek kendi hesaplarına para aktaran veyahut kredi kartı bilgilerini satan yüzlerce vakanın olduğuna dikkat çekerek, gelişen teknoloji ile birlikte güvenlik unsurunun öneminin bir kez daha kendini hissettirdiğini vurguladı.

Bilinmeyen tehlike: Deep (Dark) web

Kredi kartı dolandırıcı profillerinin son zamanlarda çok çeşitli şekilde farklılık göstererek kullanıcıların karşısına çıksa da genellikle ikiye ayrıldığından bahseden Topal, “Bunlar kredi kartı bilgilerini ele geçirdikten sonra, kredi kartları üzerinden kendi sanal hesaplarına para geçirenler ve ele geçirdikleri hesapları Deep (Dark) web (yüzeysel internetin daha alt boyutlarıdır. Her internet kullanıcısının erişemediği sitelere ve bilgilere burada ulaşmak mümkündür. Adeta kuralların, kanunların ya da yasakların olmadığı sınırsız bir alan)’de bu bilgilerin farklı art niyetli kişilere satışını amaçlayanlardır” şeklinde konuştu.

Dolandırıcılık yöntemleri insan zekası ile çeşitleniyor

Kredi kartı dolandırıcılarının yöntemlerinin insan zekası ile doğru orantılı olarak çok çeşitli olabileceğine de dikkat çeken Topal, “Bu kadar fazla olmasının nedeni ise insan zekası ile doğru orantılıdır. Bu yöntemlerden en yaygınları fiziksel karta müdahale, zararlı yazılımlar ve sahte tasarlanan web siteleridir” dedi.

Her kredi kartına uygun kopyalama cihazları geliştiriliyor

Fiziksel karta müdahale yönteminin ise kartlara uygun bilgi kopyalama cihazlarının tasarlanması olarak gerçekleştirildiğinin altını çizen Topal, “Genellikle bu cihazlar tasarlandıktan sonra art niyetli kişiler pos makinesinden kartı geçirmeden önce bu tasarlanan cihazdan geçirmektedirler. Cihaz otomatik olarak kredi kartı bilgilerini kopyalarak kendi hafızası üzrinde bu bilgileri tutar. Daha sonra bu bilgileri bilgisayar vasıtası ile kopyalarak işleyip kredi kartınızın adeta bir kopyasını oluşturarak kullanmaya başlayabilirler” diyerek, pos cihazlarındaki gizli tehlikeye de dikkat çekti.

“Kartınızın gözünüzün önünde pos cihazından geçmesini sağlayın”

Kredi kartı kullanıcılarını kartlarının gözlerinin önündeki pos cihazından başka bir cihazda kullanılmaması konusunda uyaran Topal, “O neden ile kredi kartınızın pos cihazından başka bir cihazdan geçmesine müsade etmemeniz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

ATM’lerde de kredi kartı kopyalanabilir

Bunların haricinde fiziksel karta müdahale başlığı altında ele alınan kart dolandırıcılığı olan “ATM'lere kurulan düzenekler”den de bahseden Topal şöyle konuştu: “Bunlar Mini PC diye tabir edilen cihazların ATM'lere yerleştirilerek ATM'den işlem yapıldığı sırada kredi kartı bilgilerinin kopyalanmasını amaçlamaktadırlar. ATM'lerden işlem yaparken ATM ekranında veya ATM üzerinde beklenmeyen bir farklılık görüldüğü zaman hemen banka ile iletişime geçilmelidir.”

Zararlı yazılımlarla kart bilgilerinize kolaylıkla ulaşılabilir

Kredi kartı dolandırıcılığında bir diğer önemli tehlikenin de zararlı yazılımlar olduğuna dikkat çeken Topal, “Keylogger tabiri ile siber dünyada yer bulan bu zararlı yazılım, kullandığınız cihazlara herhangi bir şekilde bulaştığında kalvyenizde tuşladığınız her bilgiyi kendi içerisinde tutarak belirli aralıklarda bu zararlı yazılımı yöneten art niyetli kişilere göndermektedir. Örneğin bir alışveriş sitesine girdiniz. Zararlı yazılım girdiğiniz alışveriş sitesinin adresini kendi içerisinde tutmamaktadır. Ardından ürününüzü seçtiniz, pek sonrasında ne yaparsınız? Elbette ki kredi kartı bilgilerinizi gireceksiniz. Arkasından girdiğiniz kredi kartı bilgilerini de kaydettikten sonra zararlı yazılım bir süre uyumaya geçerek zamanı gelince bu bilgileri zararlı yazılımı yönetene göndermektedir” diyerek, her siteden araştırmadan alışveriş yapmanın tehlikelerine de dikkat çekti.

Sahte alışveriş siteleri büyük tehlike

Sahte tasarlanan Web siteleri hakkında da açıklamalarda bulunan Topal, orijinal alışveriş sitelerinin birebir benzerleri ya da tamamen sahte olarak tasarlanan siteler vasıtası ile de kullanıcı bilgilerinin çalınarak kolaylıkla kredi kartı dolandırıcılığı yapılabildiğini söyledi. Topal şu ifadeleri kullandı: “Tıpkı her zaman alışveriş yaptığınız sitenin birebir benzerini yaparak veyahut yeni bir alışveriş sitesi olarak görülen, fakat tamamıyla kredi kartı bilgilerinize erişmek amacı ile kurulan web siteleridir. Sizler web sitesi üzerinden alışveriş yaptığınızı düşünürsünüz ama ortada ne bir ürün vardır ne de bir satın alma işlemi. Bu sahte web sitelerine kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz an siteleri tasarlayanlara bilgileriniz gitmekte ve bu bilgilerinizi onlara teslim etmektesiniz.”

“Karta alacağınız ürünün fiyatı kadar para yükleyin”

Sahte siteler tarafından kredi kartı bilgilerinin çalınmaması için yapılacak olanları da sıralayan Topal, en temel yapılması gerekenin kredi kartı ile sanal ortamda alışveriş yapmamak olduğunu ifade etti ancak gelişen teknoloji ile birlikte bunun çok da mümkün olmadığının da bir gerçek olduğuna değindi. Topal, “Bu durumdan korunmak için en temelde yapmanız gerekenler öncelikle kredi kartınız ile internetten alışveriş yapmamak. Eğer internetten alışvriş yapacaksanız kullanacağınız karta alacağınız ürünü karşılayacak kadar para yüklemeniz de bir diğer alınacak önlemler arasında sayılabilir. Herhangi bir kötü senaryo durumunda art niyetli kişiler kartınıza erişse bile içerisinde para bulamayacağı veyahut sınırlı miktarda para bulacağı için esas hedeflerine ulaşamayacaklardır” dedi.

“Sitelerin SSL koruması olup olmadığına dikkat edin”

İnternet üzerinden kredi kartı mağduru olmamak için bir diğer dikkat edilmesi gereken konunun alışveriş yapılan internet sitesinin bir SSL koruması olup olmadığına bakılması gerektiğini dile getiren Topal, “Ayrıca alışveriş sırasında bankanızdan alışveriş için cep telefonunuza gelecek onay kodunu bekleyiniz” ifadelerini kullandı.

“Sanal dolandırıcılıkta bazı hususlara dikkat ederek önlem alabilirsiniz”

Kredi kartı kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunun da altını çizen Topal, bunları da şöyle sıraladı: “Kredi kartınızdan işlem yapması için herhangi birine kartınızı vermeyiniz. Bizzat alışveriş yaptıktan sonra kartınızı pos cihazınızdan siz geçiriniz. ATM'lerde işlem yaparken herhangi bir olağan dışılık gördüğünüzde banka ile iletişime geçiniz. Bilgisayarınızda mutlaka Zararlı Yazılım Programlarının orijinallerini bulundurunuz. Mutlaka bankanız ile görüşerek internet alışverişleri için internet alışveriş kartı oluşturunuz. Zararlı yazılımlardan korunmak için kredi kartı bilgilerinizi girerken mutlaka her bilgisayarda olan ekran klavyesi ile bu girişleri yapınız. Alışveriş yapacağınız web sitesi üzerinde SSL sistemi olduğuna dikkat ediniz. Alışveriş işlemi sırasında mutlaka telefonunuzdan onay kodu bekleyiniz. Harcama dökümlerinizini mutlaka her ay inceleyiniz. Küçük küçük hatırlayamadığınız veya bilmediğiniz çekimlerde gerçekleşmiş olsa ihmal etmeyiniz. Unutmayınız ki sizi rahatsız etmeyecek küçüklükte paranızı çekebilirler, bu sizleri sarsmaz ama binlerce kişiye bunu yaptıklarını düşünürseniz hem onlar büyük paralar kazanır hem de kredi kartı bilgileriniz onların elinde olur. İstediklerinde büyük rakamlar çekebileceklerini de unutmayınız.”