'Çalındı' diye ihbar ettiği parayı kumarda harcadı!

Çalışmakta olduğu şirketin dağıtımcılığını yapan ve satıştan elde ettiği 19 bin 400 TL parayı sirkat edip 13 bin 400 TL’sini kumarda kaybettikten sonra işyerine ait aracın ön sağ camının kırılıp içerisindeki paranın sirkat edildiğine dair polise çalındı diye şikâyette bulunan D.A 20.09.21 tarihinde zanlı sıfatıyla tutuklandı.

Zanlı bugün 21.09.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat ve kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere polis memuru Mustafa Çebi’yi tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının müstahdemi olduğu iş yerine ait araç ile dağıtım yaptığını söyledi.

20.09.21 tarihinde zanlının adli şubeyi telefonla aradığını, 17.09.21 tarihinde satış sonrası çalışmakta olduğu şirkete ait aracı evinin arka tarafına park ettiğini, 20.09.21 tarihinde sabah saat 07.00 raddelerinde işe gitmek için arabanın yanına gittiğinde sağ ön camının kırık olduğunu, ön yolcu koltuğu üzerinde bıraktığı ve yaptığı satıştan tahsil ettiği 19 bin 400 TL paranın da çalınmış olduğu yönünde şikayette bulunduğunu söyleyen tanık polis, zanlının aynı gün adli şubeye celp edilerek tahkikat başlatıldığını belirtti.

Aynı gün olay yerinin ziyaret edilerek gerekli incelemelerin yapıldığını, 17-18’i bağlayan gece dışarı çıkmadığı ve evinde kaldığı yönünde zanlının beyanı bulunduğunu belirten tanık polis, yapılan ileri soruşturmada zanlının aracı evine park ettikten sonra eve değil de Gazimağusa’ da faaliyet gösteren bir kumarhaneye sahte bir isimle giriş yaptığını, kumarhanede 13 bin 400 TL para harcadığını ve saat 02.00 raddelerinde oradan ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Temin edilen bu şahadet doğrultusunda 20.09.21 tarihinde zanlının tutuklandığını söyleyen tanık polis, yapılan üst yoklamasında zanlının cebinde iki farklı kumarhaneye ait kart bulunarak emare alındığına dikkat çekti.

Zanlının vermiş olduğu ifade ve beyanlarının da doğru çıkmadığını, alınması gereken ifadeler yanında kamera görüntülerindeki incelemenin devam ettiğini belirten tanık polis, olay saatinde zanlının gitmiş olduğu yerlerin ve yaptığı konuşmaların belirlenmesi maksadıyla GSM operatörüne yazı yazıldığını söyledikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)