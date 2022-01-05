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Çalıntı Alkollü İçkileri Satın Alan Kişi Tutuklandı

05 Ocak 2022 Çarşamba 16:09
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Çalıntı Alkollü İçkileri Satın Alan Kişi Tutuklandı
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Hırsızlık olduğunu bildiği halde 13 şişe alkollü içkiyi satın alan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Aralık ayı içerisinde, Gazimağusa’da, M.Ö.(E-31)’nün, hırsızlık olduğunu bildiği halde toplam 13 şişe alkollü içkiyi, S.D.(E-19)’den piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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