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Çalıntı botla suçlu kaçıracaktı

Mustafa Karahoca aleyhindeki soruşturma derinleşti

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:42
Çalıntı botla suçlu kaçıracaktı

(Kamalı Haber) - Uyuşturucu suçu işleyen Mehmet Fatih Özkan’ı adadan yasa dışı yollardan kaçırmak için ‘Zodiac bot’ çalan Mustafa Karahoca aleyhindeki soruşturma derinleşti. Polis, olayla bağlantısı birden fazla kişiyi tespit ederken, Karahoca dün ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Taluğ, zanlının “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru, zanlının 5 Ekim tarihinde Alsancak’ta T.C. isimli şahsa ait koy içindeki bot’un halatlarını keserek çaldığını anlattı. Polis memuru Süleyman Taluğ, zanlının uyuşturucu suçundan askıda davası bulunan Mehmet Fatih Özkan isimli şahsın ülkeden yasa dışı yollardan kaçmasını sağlamak için çaldıkları botun bozularak kıyıya vurması sonucu gerçeğin ortaya çıktığını kaydetti. Taluğ, botun bozulması sonucu Özkan’ı bırakarak zanlının ve aranan şahısların olay yerinden kaçtığını botun ise bir arazi içinde kıyıya vurduğunu belirtti. Özkan’ın her yerde arandığını kaydeden Taluğ, olayla bağlantısı birden fazla kişi tespit ettiklerini ifade ederek zanlının serbest kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceğini söyledi. Taluğ, soruşturmanın selameti için Karahoca’nın 8 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlı Mustafa Karahoca’nın 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Fatih ÖzkanZodiac BotMustafa KarahocaSoruşturmaPolisGündemKıbrıs
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umit tekin 2018-10-10 18:11:20

Yarginin kesmis oldugu cezalar hafif geldigi icin ,bunlar yakalanacakmis diye korkmuyorlar.

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