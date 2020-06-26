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Çalıntı eşyaların sahipleri aranıyor

Polisten çalıntı eşyalar için duyuru yapıldı.

26 Haziran 2020 Cuma 15:09
731 Okunma
Çalıntı eşyaların sahipleri aranıyor

2020 yılı Mart - Haziran ayları içerisinde, Lefkoşa'da bazı ikametgahlardan çalınan ziynet eşyaları, cep telefonları, kol saatleri ve güneş gözlükleri bir zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır.
Çalınan bazı eşyaların sahiplerine ulaşılırken, bazı emarelerin sahiplerini tespit etmek mümkün olmamıştır. Belirtilen tarih aralığında eşyası çalınan şahısların, mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Adli Şubeye giderek bulunan eşyaların kendilerine ait olup olmadıklarını teyit ederek polise yardımcı olmaları önemle rica olunur.

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Polis
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Memed 2020-06-26 15:16:37

Hirsizlar nereliymis , KKTC li mi yabanci mi? Merak ettim de:/

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