Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103559
ALTIN
161.147
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2721
EURO
4.6657
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını geri aldı
iPhone'dan "kıl çıktı" diye parasını...
Kadın ve erkek cinsellikte de farklı!
Kadın ve erkek cinsellikte de...
Adet görmek duyma yetisini etkiliyor
Adet döneminde daha az duyarsınız!
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı bakıyor
Kadınlar ve erkekler olaylara farklı...
"Aşkın gözü bilimsel olarak da körmüş"
"Aşkın gözü bilimsel olarak da...

Çalıp hurdacıya sattılar

Demirhan’da B.Ş.’ye ait ambardan hırsızlık yaptığı iddiası ile tutuklanan Sadık ve Salih Mavideniz dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:15
Çalıp hurdacıya sattılar
banner10

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Demirhan’da bir ambara girerek metal ne var ne yok çalan Sadık ve Salih Mavideniz tutuklanırken, çaldıkları mallar da Haspolat’taki hurdacıda çıktı.

Demirhan’da B.Ş.’ye ait ambar içerisinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen, Sadık ve Salih Mavideniz tutuklanarak dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma devam ediyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı.

Can, zanlılar Sadık ve Salih Mavideniz’in 27 – 28 Kasım 2017 tarihleri ve 09.00 – 09. 00 saatleri arasında, Demirhan’da B.Ş.’ye ait ambara girdiklerini anlattı.

Can, zanlıların ambarın giriş kapısı üzerindeki asma kilidi kırıp içeriye girdikten sonra, içerisinden 1 adet kaynak makinesi, 1 adet hava kompresörü,100 adet demir flanş, 12 adet kondansatör, 25 adet kaynak için kullanılan tapayı sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, ileri soruşturmada, çalıntı eşyaların bir kısmını zanlıların kullanımında bulunan araçta, geriye kalanını ise Haspolat bölgesinde bir hurdacıda tespit ederek emare aldıklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Can, bölgede benzer suçlar işlendiğini ve faili meçhul olduklarını belirtti.

Polis aktardığı olgular ışığında zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı: “İnsan potansiyeli ve işbirlikleriyle önemli projelere imza attık”
Harmancı: “İnsan potansiyeli ve işbirlikleriyle önemli projelere imza attık”
Özyiğit: "Güçlü bir ekiple, özgür bir gelecek yaratacağız"
Özyiğit: "Güçlü bir ekiple, özgür bir gelecek yaratacağız"
Erhürman: "Güzelyurt üretecek tüm Kıbrıs kazanacak"
Erhürman: "Güzelyurt üretecek tüm Kıbrıs kazanacak"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim