Çalıp hurdacıya sattılar

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Demirhan’da bir ambara girerek metal ne var ne yok çalan Sadık ve Salih Mavideniz tutuklanırken, çaldıkları mallar da Haspolat’taki hurdacıda çıktı.

Demirhan’da B.Ş.’ye ait ambar içerisinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen, Sadık ve Salih Mavideniz tutuklanarak dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma devam ediyor

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı.

Can, zanlılar Sadık ve Salih Mavideniz’in 27 – 28 Kasım 2017 tarihleri ve 09.00 – 09. 00 saatleri arasında, Demirhan’da B.Ş.’ye ait ambara girdiklerini anlattı.

Can, zanlıların ambarın giriş kapısı üzerindeki asma kilidi kırıp içeriye girdikten sonra, içerisinden 1 adet kaynak makinesi, 1 adet hava kompresörü,100 adet demir flanş, 12 adet kondansatör, 25 adet kaynak için kullanılan tapayı sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, ileri soruşturmada, çalıntı eşyaların bir kısmını zanlıların kullanımında bulunan araçta, geriye kalanını ise Haspolat bölgesinde bir hurdacıda tespit ederek emare aldıklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Can, bölgede benzer suçlar işlendiğini ve faili meçhul olduklarını belirtti.

Polis aktardığı olgular ışığında zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.