"Çalışan tarafı, siyasileri baskı altına aldı"

“Çalışan tarafı 1-2 haftadır siyasileri baskı altına aldı.” ifadesiyle açıklamasına başlayan Arhun, siyasilerin seçim sürecinde huzursuzluk istemediğini bu nedenle perşembe günü ilk toplantıının yapılacağını kaydetti. Asgari ücret masasının bu ay toplanmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini anlatan Arhun, yeni asgari ücretin Ocak 2023’te yürürlüğe gireceğini ifade etti.

“486 STERLİNE DENK GELEN BİR ASGARİ ÜCRET MAKUL OLACAK”

“486 sterline denk gelen bir asgari ücret makul olacak” diyen Arhun, hayat pahalılığına da bakılacağını belirtti.

Kaynak: Kıbrıs Postası