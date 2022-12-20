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"Çalışan tarafı, siyasileri baskı altına aldı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret masasının perşembe günü toplanacağı yönünde çağrı yapması sonrası, İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun, konuyla ilgili konuştu.

20 Aralık 2022 Salı 13:52
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"Çalışan tarafı, siyasileri baskı altına aldı"



“Çalışan tarafı 1-2 haftadır siyasileri baskı altına aldı.” ifadesiyle açıklamasına başlayan Arhun,  siyasilerin seçim sürecinde huzursuzluk istemediğini bu nedenle perşembe günü ilk toplantıının yapılacağını kaydetti. Asgari ücret masasının bu ay toplanmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini anlatan Arhun, yeni asgari ücretin Ocak 2023’te yürürlüğe gireceğini ifade etti.

“486 STERLİNE DENK GELEN BİR ASGARİ ÜCRET MAKUL OLACAK”

“486 sterline denk gelen bir asgari ücret makul olacak” diyen Arhun, hayat pahalılığına da bakılacağını belirtti.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 20.12.2022 14:59
Anahtar Kelimeler:
çalışmaSosyal GüvenlikBakanMetin ArhunİşverenlerAsgari ücretçağrıKomisyon
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