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Çalışanlar, kiracıların parasını şirkete yatırmadı

Gazimağusa’da bir emlak şirketinde çalışanların kira ücreti olarak kiracılardan tahsil ettikleri parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldıkları tespit edildi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 14:31
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Çalışanlar, kiracıların parasını şirkete yatırmadı
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Gazimağusa’da “müstahdem tarafından hırsızlık” iddiasıyla iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 2021 yılı Eylül – Ekim ayları içerisinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir emlak şirketinde çalışanların kira ücreti olarak kiracılardan tahsil ettikleri toplam 49.200TL ve 900 Dolar nakit parayı şirket hesabına yatırmayarak çaldıkları tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak görülen R.M.A.(K-40) ve F.M.İ.(E-22) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

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