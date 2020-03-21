Çalışanlara ‘İhtiyaçlı aile denildi’

Maaşlarını 4 aydır alamayan ve duyarlı kişi ve örgütlerden gelen yardımlarla evlerine ekmek götüren Büyükkonuk Belediyesi çalışanları için Belediye de bir yardım kampanyası başlatmak istediğini duyurdu.



4 aydır maaşlarını alamayan ve duyarlı kişi ve örgütlerden gelen yardımlarla evlerine ekmek götüren Büyükkonuk Belediyesi çalışanları için Belediye de bir yardım kampanyası başlatmak istediğini duyurdu.



North Cyprus UK’in haberine göre, Esas görevinin çalışanlarının maaşlarını ödemek olduğunu unutan Büyükkonuk Belediyesi de ‘ihtiyaçlı aileler’ diye tanımladığı belediye çalışanlarına maaşları ödemek yerine yardım toplamayı teklif etti. Çalışanlarına maaş vermek yerine yardım toplamaya girişen Belediye, yine eleştirilerin hedefi oldu.



4 aydır maaşlarını alamayan ve duyarlı kişi ve örgütlerden gelen yardımlarla evlerine ekmek götüren Büyükkonuk Belediyesi çalışanları için Belediye de bir yardım kampanyası başlatmak istediğini duyurdu.

Esas görevinin çalışanlarının maaşlarını ödemek olduğunu unutan Büyükkonuk Belediyesi de ‘ihtiyaçlı aileler’ diye tanımladığı belediye çalışanlarına maaşları ödemek yerine yardım toplamayı teklif etti.

Çalışanlarına maaş vermek yerine yardım toplamaya girişen Belediye, yine eleştirilerin hedefi oldu.



Büyükkonuk Belediyesi’nde örgütlü sendika DEV-İŞ’e bağlı Devrimci Genel-İş’in Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının 4 aydır maaş almadığı gerekçesiyle başlatılan grev sekizinci gününde Bakanlar Kurulu’nca ertelenmişti.

BELEDİYE, ÇALIŞANLARINDAN ‘İHTİYAÇLI AİLELER’ DİYE BAHSEDİYOR!

Bu esnada DEV-İŞ, evine en temel ihtiyaçlarını götürmekte zorlanan çalışanlara maddi manevi her türlü destek için çağrıda bulunmuş ve birçok duyarlı kişi ve örgütten tarafından yardımlar yapılmıştı.

Esas görevi çalışanlarının maaşlarını ödemek olan Büyükkonuk Belediyesi de ‘ihtiyaçlı aileler’ diye tanımladığı belediye çalışanlarına maaşları ödemek yerine yardım toplamayı seçti.

Belediye çalışanları için yardım toplanacağı Belediyenin Facebook sayfasından duyuruldu, vatandaşın bu konudaki görüşleri soruldu.