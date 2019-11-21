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Çalışma Affı başvuruları 16 Şubat’a kadar kabul edilecek

“Turist vizesi ile ülkeye giriş yapanları ve herhangi bir nedenle cezaya düşenleri kapsamıyor”

21 Kasım 2019 Perşembe 15:02
Çalışma Affı başvuruları 16 Şubat’a kadar kabul edilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu 19 Kasım’da yürürlüğe giren Çalışma Affı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakan Sucuoğlu, kayıt dışı durumuna düşen işçilerin kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanan affın, 90 günlük bir süreyi kapsadığını, sürenin 16 Şubat 2020’de sona ereceğini söyledi.

Çalışma affından yararlanmak için yapılan müracaatın ardından işlemlerin 40 gün içinde tamamlanması ve çalışma izni mührünün alınması gerektiğini belirten Sucuoğlu, af süresince üçüncü ülkeden işçilerin getirilmesinin de bakanlığın uygun gördüğü süre içinde yasaklandığını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, sadece istisnai durumlarda yapılacak başvurularda, Bakanlığın ve Çalışma Dairesi Müdür ve yetkililerinin onayı ile izinler verilebilineceğini kaydetti.

Af süresince müfettişlerin denetimlerine devam edeceğini belirten Sucuoğlu, bu süreçte tespit edilen kayıt dışı çalışanların aftan yararlanmak üzere Bakanlığa gönderileceğini, turist vizesi ile gelenler veya herhangi bir sebeple cezai duruma düşenler için ise gerekli prosedürün uygulanacağını anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, aftan yararlanmak için uygulanacak prosedür hakkında da bilgi verdi.

Aftan yararlanmak isteyenlerin csgb.gov.ct.tr adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak, başvuru numarası ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Muhaceret Kontrol Masası’na müracaat edebileceğini anlatan Sucuoğlu, “Çalışan, aftan faydalanabileceğinin tespiti halinde istihdam masasından istihdam onayı alabilecek. Aynı gün içinde yine Çalışma Bakanlığı’ndaki vezneye bir asgari ücret tutarındaki harcı yatırmak sureti ile muhaceret masasından çalışma izni işlemlerini başlatabilecek” dedi.

Bakan Sucuoğlu, işlemler başlatılıp onay alındıktan sonra 40 gün içinde çalışma izni mührünün alınması gerektiğini kaydetti.

Sucuoğlu, aftan yararlanmak için ülkeden çıkış yapmaya gerek olmadığını da anlattı.

Affın sadece çalışma ön izni ile ülkeye genel ve çeşitli sebeplerden kayıt dışılığa düşenleri kapsadığının altını çizen Sucuoğlu “Turist vizesi ile ülkeye giriş yapanları ve herhangi bir nedenle cezaya düşenleri kapsamıyor” dedi.

16 Şubat 2020’den sonra çok daha yoğun ve kapsamlı denetimler yapılacağı uyarısında da bulunan Sucuoğlu, “Kesinlikle bu konuda taviz verilmeyecek ve tolerans gösterilmeyecektir” dedi.

Afla ilgili bilgi almak isteyenler Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri, ALO 102 Bilgi hattı, csgb.gov.ct.tr adresi ve Bakanlığın sosyal medya hesaplarına başvurabilecek.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma Affı
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