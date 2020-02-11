Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'

Çalışma affı için son başvuru tarih 17 Şubat

11 Şubat 2020 Salı 16:59
Çalışma affı için son başvuru tarih 17 Şubat
banner48

 Kayıt dışı duruma düşmüş işçilerin kayıt altına alınması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Çalışma Affı” 17 Şubat’ta sona eriyor.

Kayıt dışı işgücü nedeniyle ülke ekonomisinde, sosyal güvenlik sisteminde ve çalışma yaşamında oluşan sorunların giderilmesi hedefiyle hazırlanan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası,  19 Kasım 2019’da  Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası  kapsamında, KKTC sınırları içerisinde bulunup, ülkeye ön izinle gelip çalışma izni çıkarmamış, çalışma izni veya iş kurma izninden dolayı kayıt dışı duruma düşüp vize cezası oluşan kişiler, bir asgari ücret tutarında  ( 3 bin 400 TL) para cezası ödeyerek 17 Şubat Pazartesi günü, mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak aftan yararlanabilecek.
Af hakkında bilgi edinmek   isteyenler, csgb.gov.ct.tr  adresinden,  Facebook, Instagram, Twitter üzerinden  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na  ulaşarak, Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine başvurarak ya da ALO 102 İhbar  Hattı’nı ücretsiz arayarak  detaylı bilgi alabilirler.

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Affı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’da ani ölüm
Lefkoşa’da ani ölüm
Sevgililer Günü Fuarı Mağusa’da açılıyor
Sevgililer Günü Fuarı Mağusa’da açılıyor
Arıklı Dumlupınar Üniversitesi’ni ziyaret etti
Arıklı Dumlupınar Üniversitesi’ni ziyaret etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim