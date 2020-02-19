Çalışma affına bin 798 kişi başvurdu

BRT’de yayınlanan ‘Haber Merkezi’ programına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 16 Şubat günü sona eren Çalışma Affına bin 798 kişinin başvurduğunu açıkladı.

Ülkedeki kayıt dışı çalışan sayısının ortalama 3 bin 500 ile 4 bin kişi arasında olduğuna değinen bakan Sucuoğlu affa başvuranların sayısının ise 2 bin kişiyi dahi bulmadığına dikkat çekti.

Sucuoğlu affa başvuranlarda ilk sırada Pakistan uyruklular olduğunu ikinci sırada Bangladeş uyrukluların geldiğini üçüncü sırada ise Türkiye Cumhuriyeti uyruklu çalışanlar olduğunu açıkladı.