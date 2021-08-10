Çalışma Bakanı Çağman, işçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi

Sırasıyla Hüriş Federasyonu, Türksen ve Deviş’i ziyaret eden Çağman, asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Bakanlık olarak sosyal diyalog yoluyla, tüm tarafların görüşlerini ve tavsiyelerini dinlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bakan Çağman’a ziyaretlerinde Müsteşarı ve Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı da eşlik etti.

İlk olarak HÜR-İŞ Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nu ziyaret eden Çağman: "Hedefimiz çatışma değil uzlaşı içinde, asgari ücretlinin ezilmediği, açlık sınırının altına düşmediği bir rakama ulaşmak’’ ifadelerini kullandı.

Hüriş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da konuşmasında, Çalışma Bakanı Çağman’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Federasyon olarak gayelerinin kavga değil; temsil ettikleri kesimin sıkıntılarını masada açıkça ifade etmek ve birlikte ortak bir karar üretmek olduğunu belirtti.

Serdaroğlu; Temmuz ayı açlık sınırı, hayat pahalılığı , enflasyon oranı ve geçim indeksi ilgili verileri Bakan Çağman ile paylaştı.

Özel sektör çalışanının hak ettiği ücreti alamadığının altını çizen Serdaroğlu , devletin elindeki tüm veriler kullanıldığında ulaştıkları rakamın kolay bir şekilde tespit edebileceğini söyledi.

Hür-iş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin de konuşmasında, dünyanın her yerinde asgari ücretin sektörel bazda en düşük asgari ücret olarak belirlendiğine değindi. Yeltekin, Asgari Ücret Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini önemle vurgulayarak; zor durumdaki sektörlerin tespit edilmesi ve bu sektörlere Bakanlık tarafından teşvik verilmesi hususunda önerilerde bulundu.

TÜRKSEN Başkanı Arslan Bıçaklı, çalışma hayatı ile ilgili taleplerini Bakan Çağman’a sözlü ve yazılı olarak iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ikinci ziyaretini Arslan Bıçaklı başkanlığındaki TÜRKSEN yetkililerine yaptı. Ziyarette konuşan Çağman, asgari ücretin belirlenmesi konusunda tüm taraflar ile fikir alışverişinde bulunarak , ülkenin içinden geçtiği pandemi koşulları ve ekonomik darboğaz çerçevesinde; işçi ve işvereni de gözeterek ortak bir noktaya varmayı hedeflediklerini ifade etti.

Türksen Başkanı Arslan Bıçaklı da konuşmasında , yasada asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yaşamını sürdürebilmesi için gerekli ücret olarak tanımlandığını anımsattı. Bıçaklı: "Asgari ücretin hesaplanarak ne olması gerektiği yasada açıktır. Devletin verileri ortadadır’’ ifadelerini kullandı.

Komisyonda üç işçi federasyonun da temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Bıçaklı, Temmuz ayında kamu çalışanları hayat pahalılığı artışı alırken özel sektör çalışanlarının Ağustos’a gelinmesine rağmen asgari ücret belirlenemediği için bir aylık bir kayıp yaşadığını sözlerine ekledi.

Bıçaklı, çalışma hayatında Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile ilgili yasal değişikliğin geri çekilmesi, işçi fonlarındaki işçi temsilcilerinin sayısının arttırılması , kayıt dışılığın önlenmesi ve sendikalaşmanın arttırılması ile ilgili taleplerini de hem sözlü hem de yazılı olarak Bakan Çağman’a iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman son olarak Koral Aşam başkanlığındaki Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu temsilcilerini ziyaret etti.

Ziyarette söz alan DEVİŞ Başkanı Aşam, "Asgari ücret konusunda yapılan tartışmaları doğru bulmuyoruz. Asgari Ücret Yasası bize açıkça söylüyor. DPÖ, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Dairesi’nin belirlediği kriterlerin uygulanması lazım. Mevcut yasa içinde hareket ediliyorsa, yasanın öngördüğü indeks uygulanmalıdır " ifadelerini kullanarak görüş ve önerilerini Bakan Çağman’a iletti.