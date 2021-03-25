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Çalışma Bakanı Çağman’dan Ticaret Odası’na Teşekkür Ziyareti

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla bakanlık tarafından başlatılan gıda ve temizlik paketi yardımlarında destek veren Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na (KTTO) teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. 

25 Mart 2021 Perşembe 11:06
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Çalışma Bakanı Çağman’dan Ticaret Odası’na Teşekkür Ziyareti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na gerçekleşen ziyarete, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Oda Başkanı Turgay Deniz’in yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Çelebi Ilık, Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. 
ÇAĞMAN: “ÖNCELİĞİMİZ HALKIN BÜTÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK HİZMETLERİ SUNABİLMEK”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, hükümet olarak önceliklerinin, halkın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri sağlayabilmek olduğunu belirtti. 
Ekonominin durakladığı kötü bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Bakan Çağman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Pandemi nedeniyle dünya ekonomisinde meydana gelen ekonomik küçülmenin yansımalarının ülkede de görüldüğüne değinen Çağman, bunların üstesinden gelebilecek formüller üretilmesi gerektiğini dile getirdi.
Pandeminin bilim verilerine göre, 2023 yılına kadar devam edeceği yönünde olduğunu anımsatan Çağman, bu süreçte yerel iş gücü motivasyonunun artırılmasının önemli olduğunun altını çizdi. 
Yerel iş gücünün aktif kullanılamadığına değinen Çağman, mevcut işsizlerin istihdam içerisine katılmasıyla, hem işsizliğin hem de yurt dışından işçi getirmenin azalacağına vurgu yaptı. 
Çağman, “Özellikle hemen tüm sektörlerde yaşanan teknik ara eleman yetiştirme eğitimleri yaygınlaştırılmalı. Meslek liselerinin cazibesi artırılarak, mesleki eğitimin kalitesi yükseltilmeli. Böylelikle hem ara eleman açığı kapatılmış olur,  hem de ara eleman bulma sıkıntısı çeken özel sektörün maliyetleri azalır” dedi.
Ziyaret sonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e katkıları için teşekkür plaketi takdim etti. 
DENİZ: “ BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA ÖNEM KAZANDI”
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.
Deniz, “Pandemi döneminde toplumsal dayanışma, birlik, beraberlik ve yardımlaşma önem kazandı. Ticaret Odası olarak Sağlık Bakanlığı’na, 1 milyon 800 bin TL katkıda bulunduk. Pandemi gibi olağan durumlarda imkanlarımız dahilinde katkı yapmaya devam edeceğiz. Yaptığımız yardımlar bizi anlamlı kılıyor” dedi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kuruluşundan bugüne ekonomik varoluş mücadelesi misyonu sürdürdüğünü ifade eden Deniz, toplumsal sorumluluğu ön planda tutmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Geçimini bu ülkede sağlayan insanlara kazançtan ziyade istihdam sağlamanın daha değerli olduğunu dile getiren Deniz, ülkedeki genç işsizliğe dikkat çekti. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz, pandemi sürecinde işletmelerin devam edebilmesi ve istihdamın korunması için radikal kararlar alınması gerektiğine vurgu yaparak, tüm çalışmaları için oda adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman’a teşekkür etti.

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