Çalışma Bakanı Koral Çağman'ın yarın istifasını vereceği iddia edildi

Yeni bakan olarak Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer ya da milletvekili, eski parti Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın ismi konuşuluyor.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun tercihini Afet Özcafer'den yana yaptığı da gelen bilgiler arasında, ancak, hükümetin devamı için Serdar Denktaş'ın kendisinin ya da işaret edeceği kişininin bakanlığı da ihtimaller arasında yer alıyor.



Yenidüzen Gazetesi'nin iddiasına göre, Demokrat Parti’ye yakın kaynak, “Parti içinde istifa duyuruldu, bundan geri dönülmesi artık çok zor görünüyor” dedi.

Kaynak: YENİDÜZEN