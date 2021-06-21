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Çalışma Bakanı Koral Çağman'ın yarın istifasını vereceği iddia edildi

Demokrat Parti'ye yakın bir kaynağa göre, tüm ikna çalışmalarına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman geri adım atmadı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 19:27
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Çalışma Bakanı Koral Çağman'ın yarın istifasını vereceği iddia edildi

Yeni bakan olarak Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer ya da milletvekili, eski parti Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın ismi konuşuluyor.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun tercihini Afet Özcafer'den yana yaptığı da gelen bilgiler arasında, ancak, hükümetin devamı için Serdar Denktaş'ın kendisinin ya da işaret edeceği kişininin bakanlığı da ihtimaller arasında yer alıyor.

Yenidüzen Gazetesi'nin iddiasına göre, Demokrat Parti’ye yakın kaynak, “Parti içinde istifa duyuruldu, bundan geri dönülmesi artık çok zor görünüyor” dedi.

Kaynak: YENİDÜZEN

Son Güncelleme: 21.06.2021 23:39
Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman
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