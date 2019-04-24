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Çalışma Bakanı'ndan 1 Mayıs açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga’nın da katıldığı süpermarket ve market temsilcileriyle yaptığı toplantıda, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nda tüm süpermarket ve küçük marketlerin tam gün kapalı olacağını duyurdu.

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:14
Çalışma Bakanı'ndan 1 Mayıs açıklaması
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Bakan Çeler, bunun bir gelenek haline gelmesini temenni ederek, bu dalganın tüm sektörlere yayılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Çeler, “ Umarım bu dalga tüm sektörlere de yansır. Çünkü 1 Mayıs’ta ‘bire iki’ ödeme kaydıydan, ben açarım deyip de diğer işçiler, emekçiler, o günü ailesiyle arkadaşları ile 1 Mayıs’ı hakkettiği gibi kutlarken diğerlerinin çalışıyor olması ciddi bir burukluk yaratıyor. Bunun yaşanması neticesinde de çalışanların motivasyonları, performansları düşer ve daha farklı negatif algılar ortaya çıkar . O yüzden Bakanlık olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. 1 Mayıs’ın, zaruri olanlar hariç tüm gün tüm iş yerlerinin kapalı olmasını istiyoruz” dedi.

Bakan Çeler, 1 Mayıs’ta bakanlık müfettişlerinin gerekli denetimleri yapacağını ve alınan karara uymayan iş yerlerine ceza yaptırımı uygulanacağını ifade etti.

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Çeler, “bu yıl artan müfettiş sayımızla birlikte tüm iş yerleri 1 Mayıs’ta denetlenecek. Açık olan iş yerlerinde kaç çalışan olduğu, kaç saat çalıştıkları, bire iki maaş ödenip ödenmedikleri, Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Çalışma Dairesi tarafından denetlendikten sonra, ay sonu içerisinde yapılan yatırımlara müteakip takibini yapabiliyoruz. Bunu yaptığımızda eğer bire iki ödenmemişse önce bir uyarı, bir hafta içerisinde de ödenmediği takdirde önce Sosyal Sigorta tarafından her bir çalışan için bir asgari ücret ceza, Çalışma Dairesi’nin yasası gereğince de, yine aynı şekilde uyarının ardından gereği yapılmadığı takdirde bir asgari ücret her bir çalışan adına da Çalışma Dairesi tarafından kesileceğini duyurmak isterim” dedi.

Bakan Çeler işverenlerin, çalışanlarının rızası ile 1 Mayıs’ta açık olacaklarını belirtmelerinin kendileri için yeterli olmayacağını da ifade ederek, “yasa açık ve nettir. Bire iki ödeme zorunluğu mevcuttur” şeklinde konuştu.

Çeler, “Burada en büyük arzumuz herşeyi yasakçı zihniyetten beklemek değil, bunun emekçiye, çalışanına, işçisine, aslında kendisine ve ülkesine saygısından dolayı 1 Mayıs’ta kapalı olmasını arzuluyoruz. Bunu yapan iş yerlerine şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.
Konu ile ilgili bir ceza maddesinin daha mevcut olduğunu ifade eden Bakan Çeler, karara uymayan iş yerlerine ön izin verilmeyeceğini ve yurt dışından yabancı işçi getirmelerinin Bakanlık tarafından yasaklanacağını kaydetti.

Çeler, karara uymayan iş yerlerinin teşhir edileceğini de söyledi.
Bakan Çeler, marketçiler ile birlikte bayramlarla 1 Ocak’ın tatil olabilmesi ve çalışma saatleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda görüştüklerini de ifade ederek, bu konuda önümüzdeki iki hafta içerisinde görüşme yapacaklarını belirtti.
(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs
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insanoğlu 2019-04-24 17:10:42

çalışma hayatında tek sıkıntımız 1 mayıs günü oranın buranın kapalı olmasımı sayın bakan hani çalışma hayatına saat düzenlemesi hani durmak bilmeyen işçi ölümleri düşmeler yaralanmalar sakatlanmaların emniyet tetbiri şov değil bize icraat gerek lütfen

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mehmet erfakiroglu 2019-04-24 17:50:53

sana ne herkesin is yerinden isteyen is yerini acar isteyen kapar isteyen calisi istemeyen calismaz sen isci haklarina onem ver demokrat olan bu senin emretdigin fasizim

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garıbanlar 2019-04-24 20:27:02

1 MAYISTA OZEL SEKTORDE CALISANLAR O GUN MECBURI CALISACAK AMA EKSTRA PARA VE IZIN YOK NASIL ISCI BAYRAMI YA IS VEREN BAYRAMI DESEK DAHA IYI ALLAH DOYURSUN ONLARI

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garıbanlar 2019-04-24 20:28:57

SAYIN BAKAN OZEL SEKTORE DE BIR EL ATSAN IYI OLUR GARIBANLAR DA SEVINIR GORELIM BAKALIM NASIL YAPACAN BAKANIM

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