Çalışma Bakanı'ndan 1 Mayıs açıklaması

Bakan Çeler, bunun bir gelenek haline gelmesini temenni ederek, bu dalganın tüm sektörlere yayılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Çeler, “ Umarım bu dalga tüm sektörlere de yansır. Çünkü 1 Mayıs’ta ‘bire iki’ ödeme kaydıydan, ben açarım deyip de diğer işçiler, emekçiler, o günü ailesiyle arkadaşları ile 1 Mayıs’ı hakkettiği gibi kutlarken diğerlerinin çalışıyor olması ciddi bir burukluk yaratıyor. Bunun yaşanması neticesinde de çalışanların motivasyonları, performansları düşer ve daha farklı negatif algılar ortaya çıkar . O yüzden Bakanlık olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. 1 Mayıs’ın, zaruri olanlar hariç tüm gün tüm iş yerlerinin kapalı olmasını istiyoruz” dedi.

Bakan Çeler, 1 Mayıs’ta bakanlık müfettişlerinin gerekli denetimleri yapacağını ve alınan karara uymayan iş yerlerine ceza yaptırımı uygulanacağını ifade etti.

Çeler, “bu yıl artan müfettiş sayımızla birlikte tüm iş yerleri 1 Mayıs’ta denetlenecek. Açık olan iş yerlerinde kaç çalışan olduğu, kaç saat çalıştıkları, bire iki maaş ödenip ödenmedikleri, Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Çalışma Dairesi tarafından denetlendikten sonra, ay sonu içerisinde yapılan yatırımlara müteakip takibini yapabiliyoruz. Bunu yaptığımızda eğer bire iki ödenmemişse önce bir uyarı, bir hafta içerisinde de ödenmediği takdirde önce Sosyal Sigorta tarafından her bir çalışan için bir asgari ücret ceza, Çalışma Dairesi’nin yasası gereğince de, yine aynı şekilde uyarının ardından gereği yapılmadığı takdirde bir asgari ücret her bir çalışan adına da Çalışma Dairesi tarafından kesileceğini duyurmak isterim” dedi.

Bakan Çeler işverenlerin, çalışanlarının rızası ile 1 Mayıs’ta açık olacaklarını belirtmelerinin kendileri için yeterli olmayacağını da ifade ederek, “yasa açık ve nettir. Bire iki ödeme zorunluğu mevcuttur” şeklinde konuştu.

Çeler, “Burada en büyük arzumuz herşeyi yasakçı zihniyetten beklemek değil, bunun emekçiye, çalışanına, işçisine, aslında kendisine ve ülkesine saygısından dolayı 1 Mayıs’ta kapalı olmasını arzuluyoruz. Bunu yapan iş yerlerine şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Konu ile ilgili bir ceza maddesinin daha mevcut olduğunu ifade eden Bakan Çeler, karara uymayan iş yerlerine ön izin verilmeyeceğini ve yurt dışından yabancı işçi getirmelerinin Bakanlık tarafından yasaklanacağını kaydetti.

Çeler, karara uymayan iş yerlerinin teşhir edileceğini de söyledi.

Bakan Çeler, marketçiler ile birlikte bayramlarla 1 Ocak’ın tatil olabilmesi ve çalışma saatleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda görüştüklerini de ifade ederek, bu konuda önümüzdeki iki hafta içerisinde görüşme yapacaklarını belirtti.

(BRT)