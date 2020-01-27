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Çalışma Bakanı sürprizi açıkladı!

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:14
Çalışma Bakanı sürprizi açıkladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Hakikat TV’de gelen bir soru üzerine daha önce yaptığı işçilere süpriz var açıklamasının içeriğinin anlattı.

Sucuoğlu, “KKTC’de çalışan her işçimizin banka hesabına 200 TL yatıracağız” dedi…

Konu üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Faiz Sucuoğlu bunun Asgari ücretle ilgisi olmadığını Asgari ücretin de önümüzdeki günlerde netleşeceğini kaydetti…

Çalışmanın asgari ücret ile 4000 TL maaş alanları kapsadığı öğrenildi…

Yaklaşık 30 bin kişi katkıyı alabilecek…

Son Güncelleme: 27.01.2020 15:56
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
Yorumlar
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alibaba 2020-01-27 15:27:21

keşke 6 ayda bir seçim olsa :)

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Adsiz 2020-01-27 16:01:38

Saka gibisiniz.

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KEKO 2020-01-27 16:00:33

nasıl halkı kandıracaklarını biliyorlar

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kaka 2020-01-27 16:23:19

yau, ta onaylansın seçim günü öderler bu 200 liraları, sonra hükümet değişti tekrar değerlendirilecek deyip bir daha böyle bir şey olmaz. kakatecem benim biricik buram buram kokucuğum.

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