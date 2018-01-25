Çalışma Bakanı’nın şoförü Belediye işçisini darp etti

Çalışma Bakanı Saner'in şoförünün, bir belediye çalışanına yumruk atması üzerine, LTB Başkanı Harmancı sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Harmancı'nın paylaşımına göre:

"Çalışma Bakanımızı sever sayarım ama bugün yaşananları affetmeyeceğiz.

Defin işleri görevlimiz çalışma bakanı şofürü tarafından darp edilmiştir.

Sivil araba ile belediye kabristanlığına şoförü ile gelen Sn. Saner’in şöförü cenaze arabasının girişini engellememesi için uyarılmış ve cevap olarak görevlimize, çalışma arkadaşımıza yumruk atmıştır.

Kamera kayıtları vardır.

Bu ülke babanızın çiftliği değildir, voyvodalığınıza geçit vermeyeceğiz."