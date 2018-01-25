Çalışma Bakanı’nın şoförü Belediye işçisini darp etti

Çalışma Bakanı Saner'in şoförünün, bir belediye çalışanına yumruk atması üzerine, LTB Başkanı Harmancı sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Harmancı'nın paylaşımına göre:
"Çalışma Bakanımızı sever sayarım ama bugün yaşananları affetmeyeceğiz.
Defin işleri görevlimiz çalışma bakanı şofürü tarafından darp edilmiştir.
Sivil araba ile belediye kabristanlığına şoförü ile gelen Sn. Saner’in şöförü cenaze arabasının girişini engellememesi için uyarılmış ve cevap olarak görevlimize, çalışma arkadaşımıza yumruk atmıştır.
Kamera kayıtları vardır.
Bu ülke babanızın çiftliği değildir, voyvodalığınıza geçit vermeyeceğiz."
sn başkanım bende bir belediye çalışanıyım böyle bir yetkiyi kim nasıl verdi o şöför bozuntusuna anlamadım.sizin yerinizde olsaydım direkt polis çağırtıp şikayetçi olurdum ve bu olayın peşin bırakmazdım
Maalesef bu ulke VOYVODA ve KATILLERLE doldu .Yani kisacasi bu ulkede ASAYIS,HUZUR diye birsey kalmadi.
doven adam musveddesi emin olun afrika ve meclisi basan grubun icindeydi..