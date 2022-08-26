Çalışma Bakanlığı'nda önemli toplantı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Bakanlık Müdürü Meray Dürüst, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı hazır bulundu.

Toplantıda, Muhaceret Affı’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte işyerlerinde etkin kayıt dışı denetimlerin yapılmasına başlanması, afla ilgili işyerlerinin bilgilendirilmesi, yasal mevzuat kapsamında inşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda sıkı denetimlere başlanması konularında alınacak önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve yol haritası belirlendi.