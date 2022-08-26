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Çalışma Bakanlığı'nda önemli toplantı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı müfettişler ve denetim personeli ile bir araya gelerek çalışma yaşamında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik etkin denetimlerin planlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

26 Ağustos 2022 Cuma 15:51
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Çalışma Bakanlığı'nda önemli toplantı!


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, Bakanlık Müdürü Meray Dürüst, Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı hazır bulundu.

Toplantıda, Muhaceret Affı’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte işyerlerinde etkin kayıt dışı denetimlerin yapılmasına başlanması, afla ilgili işyerlerinin bilgilendirilmesi, yasal mevzuat kapsamında inşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda sıkı denetimlere başlanması konularında alınacak önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu ve yol haritası belirlendi.

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