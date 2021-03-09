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Çalışma Bakanlığı'ndan 2 bin TL Ödeme Duyurusu

2000 TL Kısmı Ödeme Başvuruları ihtiyat.gov.ct.tr Adresinden Yapılabilecek.

09 Mart 2021 Salı 11:49
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Çalışma Bakanlığı'ndan 2 bin TL Ödeme Duyurusu

BAKANLIK AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE.

KKTC Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve 08.03.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İhtiyat Sandığı Birikimlerinden Süreli ve Kısmi Ödeme Yapılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname” uyarınca Mart ve Nisan aylarında her ay için iki bin TL olmak üzere İhtiyat Sandığı Dairesi’nde birikimi bulunan ve tamamen “özel sektörde” çalışan iştirakçilere talep etmeleri halinde ödeme yapılacaktır.

Özel sektörde çalışan ve 2,000.-TL’lik kısmi ödeme talebinde bulunan iştirakçilerimizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’nin resmi web sayfası olan www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinden Mart ve Nisan ayları için ayrı ayrı talepte bulunması gerekmektedir.

Ödemeler haftada bir kez yapılacak ve ödeme tarihleri başvuru sahibi iştirakçilere bildirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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