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Çalışma Bakanlığı'ndan açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi , Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nin borcundan dolayı elektriğinin kesildiği iddiasının doğru olmadığını belirtti.

14 Nisan 2022 Perşembe 13:21
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Çalışma Bakanlığı'ndan açıklama!

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Bazı medya organlarında yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi , Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nin borcundan dolayı elektriğinin kesildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu üç kurumun elektrik borcu bulunmamaktadır. Borcu olmamasına rağmen, kurumlara ait binanın elektrik sigortaları sökülmüş ve vatandaşlara verilen hizmet iki günden beri aksatılmıştır.
İşverenlerin prim desteğinden yararlanabilmeleri için çalıştırdıkları sigortalıların Mart 2022 ayına ait prim ödemelerini en geç 15 Nisan 2022 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği işlem yapamadığından, bu yöndeki müracaatlar ve tahsilatlar aksamış , kurum zarara uğratılmıştır . Bakanlığımız, vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi amacıyla çalışma başlatmış, yaşanan aksaklık giderilmiştir.
Sigortalılarımız, saat 13.00’den itibaren, mesai saatleri içinde Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirliği’ne, işveren prim destek ödemeleri için müracaat edebilirler.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, tüm halkımıza önemle duyurulur.

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