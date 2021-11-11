Çalışma Bakanlığı'ndan duyuru!

Ülkemizdeki kayıt dışı işgücünün kayıt altına alınması amacıyla, yürürlüğe giren Muhaceret Affından faydalanarak yasal duruma gelen ve iş başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, Bakanlığımıza bağlı csgb.gov.ct.tr ya da calisma.gov.ct.tr adresine giriş yaparak, "Muhaceret Affından Yararlanarak İş Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız " butonunu tıklayarak iş başvurusunda bulunabileceklerdir.

İş başvurusunda bulunan kişiler, işverenlerin iş talepleri dikkate alınarak Bakanlığımız tarafından kendilerine uygun bir işe yerleştirileceklerdir.