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Çalışma Bakanlığı'ndan duyuru!

Muhaceret Affından yararlanarak iş başvurusu yapmak isteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na online başvurabilecek.

11 Kasım 2021 Perşembe 16:05
321 Okunma
Çalışma Bakanlığı'ndan duyuru!
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Ülkemizdeki kayıt dışı işgücünün  kayıt altına alınması amacıyla, yürürlüğe giren Muhaceret Affından  faydalanarak  yasal duruma gelen  ve iş başvurusunda bulunmak isteyen  kişiler, Bakanlığımıza bağlı csgb.gov.ct.tr ya da calisma.gov.ct.tr adresine  giriş yaparak, "Muhaceret Affından Yararlanarak İş Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız " butonunu tıklayarak  iş başvurusunda bulunabileceklerdir.

İş başvurusunda  bulunan kişiler, işverenlerin iş talepleri dikkate alınarak  Bakanlığımız tarafından kendilerine uygun  bir işe yerleştirileceklerdir.

Anahtar Kelimeler:
Muhaceret Affı
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